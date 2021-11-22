Вера Брежнева "вернулась" в ВИА Гру. Артистка записала ремейк легендарного трио

Вера Брежнева, которая недавно раскрыла подробности семейной жизни с Константином Меладзе, представила ремейк трека "Не надо". Такой подарок артистка сделала своим поклонникам специально к 19-й годовщине своего прихода в группу "ВИА Гра".
В новом клипе можно увидеть откровенные декольте, яркий мейк и ангельские крылья. Знаменитость буквально повторила свой секси лук из 2000-х . Более того, даже макияж 39-летней звезды был повторен один в один, а исполнил его тот же визажист, что и в 2003 году.
Также и видеоклип Веры Брежневой сняли в стиле того времени с яркими образами, в который певица выступила в коллективе.
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Вера появилась в ролике с модным тогда маникюром, в аксессуарах и ультра-мини, которое сводило с ума миллионы фанов артистки.
Смотрите клип Веры Брежневой на трек "Не надо":
Фолловеры отметили, что звезда совсем не изменилась. Также они оценили музыкальный подарок артистки:
- Вы лучше всех.
- Вау, уже слушаю, спасибо за такой подарок Вера.
- Вера, вы не изменились!
- Один в один, даже маник тех лет. Только меховой шапки не хватает!
- Неповторимый ангел – расцвела! Совершенная красота.
Кратко о певице
С 2003 по 2007 год Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей "ВИА Гры". После выхода из коллектива она начала сольную карьеру.
Певица воспитывает двух дочерей Софию и Сару от двух предыдущих браков.
Сейчас звезда замужем за продюсером Константином Меладзе. Они поженились в 2015 году в Италии. Общих детей у них нет.
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