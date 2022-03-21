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Вера Брежнева вместе с дочерью спасают украинских беженцев

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21 марта, 09:40
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Певица решила стать волонтером вместе с одной из дочерей, чтобы помогать пострадавшим украинцам
Вера Брежнева вместе с дочерью помогает украинцам в Польше
Вера Брежнева вместе с дочерью помогает украинцам в Польше / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева одна из первых звезд поддержала Украину и не побоялась назвать войну – войной. Звезда уже долгое время живет и работает в России, но понимает, где правда и кто виноват в кровопролитии. Артистка пыталась достучаться до россиян, верящих в пропаганду. Но ее облили грязью и захейтили.

Сейчас Вера Брежнева находится в Польше. Певица работает волонтером в городе Люблин вместе с одной из дочерей (вероятно, с младшей Сарой), сообщает 1news.az.

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Ночью снились танки, взрывы и разрушенные дома, и хотелось верить, что это сон, но я очнулась, а реальность в Украине еще страшнее, – рассказала певица.

Скриншот Instastories

Известно, что артистка в Центре помощи занимается сбором гуманитарной помощи для беженцев по всей Европе.

Эта работа не оплачивается, но она кроме усталости приносит очень большую пользу, — отмечает Брежнева.

Также Вера публиковала в Instagram фотографии, сделанные в приютах для беженцев в разных городах.

Скриншот Instastories
Скриншот Instastories
Скриншот Instastories

Вера Брежнева отметила, что "мы сейчас все вместе проходим испытания на человечность".

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Волонтерство в разных проявлениях – это чаще всего неблагодарный труд. Не ждите благодарности, если есть порыв – делайте, если нет – другой мотивации не существует. Поэтому если делать, то просто искренне. Я так поступаю просто потому, что не могу иначе, – добавила звезда.

Раньше Эктор Хименес-Браво рассказывал, что также помогает украинским беженцам в Польше.

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