Вере Брежневой – 40: как изменилась внешность певицы (фото)

Вера Брежнева не стесняется показывать свои детские фото, хоть признается, что в школе была гадким утенком. Предлагаем вспомнить, как менялась внешность певицы.
В детстве Вера Галушка (девичья фамилия звезды) терпела издевательства со стороны сверстников.
В юности будущая певица носила короткую стрижку и очки для зрения. Одежда и стиль, по словам самой Брежневой, тоже оставляли желать лучшего. Как она недавно призналась , короткую стрижку она носила из-за папы.
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Жизнь будущей звезды кардинально изменилась после того, как она попала в сверх популярную группу "ВИА Гра".
Спустя четыре года постоянных концертов, гастролей и записей новых песен Брежнева решила покинуть группу и начала сольную карьеру, которую по сей день активно развивает.
Ранее Вера Брежнева решила вспомнить зажигательные 2000-е, когда она выступала в группе "ВИА Гра" и записала ремейк песни "Не надо"