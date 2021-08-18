VERKA SERDUCHKA споет легендарный хит Dancing Lasha Tumbai в День Независимости Украины

Создатели грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!", которое выйдет 24 августа в 17:40 на телеканале "Украина", приготовили для своих зрителей немало сюрпризов

Верка Сердючка / Фото: пресс-служба

Любимица миллионов, суперстар VERKA SERDUCHKA, которая ранее публично сняла звезду с головы на Atlas Weekend, со сцены поздравит украинцев с праздником своими зажигательными хитами. Один из них – Dancing Lasha Tumbai, под который она заставила танцевать всю Европу 14 лет назад.

Реклама

На грандиозную сцену телеканала "Украина" она традиционно выйдет с мамой и своим бэндом и устроит настоящий праздник с фейерверками и поздравлениями.

З Днем Незалежності, Україно! Нам 30 років. Україна – це круто! Україна – це кльово! – воскликнет VERKA SERDUCHKA со сцены концерта "З Днем народження, Україно!"

Верка Сердючка споет на концерте в День Независимости Украины / Фото: пресс-служба

Кроме своего еврохита, артистка исполнит и другие любимые композиции украинцев – "Гуляночка" и "Make it rain champagne".

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления Оли Поляковой, Олега Винника, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цибульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, групп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.

Реклама

Смотрите грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа в 17:40 в эфире телеканала "Украина".

Смотрите, как Винницкие хористы запустили мировой челлендж к 30-летию независимости Украины:

Читайте другие свежие новости по теме: