Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Операция онлайн

Лорак в Одессе

Фильм Поляковой

Женя на связи

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

VERKA SERDUCHKA споет легендарный хит Dancing Lasha Tumbai в День Независимости Украины

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 августа, 14:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Создатели грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!", которое выйдет 24 августа в 17:40 на телеканале "Украина", приготовили для своих зрителей немало сюрпризов
Верка Сердючка
Верка Сердючка / Фото: пресс-служба

Любимица миллионов, суперстар VERKA SERDUCHKA, которая ранее публично сняла звезду с головы на Atlas Weekend, со сцены поздравит украинцев с праздником своими зажигательными хитами. Один из них – Dancing Lasha Tumbai, под который она заставила танцевать всю Европу 14 лет назад.

Реклама

На грандиозную сцену телеканала "Украина" она традиционно выйдет с мамой и своим бэндом и устроит настоящий праздник с фейерверками и поздравлениями.

З Днем Незалежності, Україно! Нам 30 років. Україна – це круто! Україна – це кльово! – воскликнет VERKA SERDUCHKA со сцены концерта "З Днем народження, Україно!"

Верка Сердючка споет на концерте в День Независимости Украины
Верка Сердючка споет на концерте в День Независимости Украины / Фото: пресс-служба

Кроме своего еврохита, артистка исполнит и другие любимые композиции украинцев – "Гуляночка" и "Make it rain champagne".

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления Оли Поляковой, Олега Винника, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цибульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, групп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.

Реклама

Смотрите грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа в 17:40 в эфире телеканала "Украина".

Смотрите, как Винницкие хористы запустили мировой челлендж к 30-летию независимости Украины:

Читайте другие свежие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Натали Портман для Vogue China
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

Ани Лорак певица
Видео с концерта Лорак
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять