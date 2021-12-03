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Верка Сердючка сделала новогодний подарок поклонникам – новый хит!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 16:06
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Без песен Верки Сердючки не обходится ни одно веселое застолье. Теперь в новогоднюю ночь все фанаты смогут здорово натанцеваться под новый хит звезды
Верка Сердючка выпустила новогоднюю песню
Верка Сердючка выпустила новогоднюю песню / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артистка наконец-то прервала долгое затишье и выпустила новый новогодний трек на английском языке. Выход песни Сердючка анонсировала еще в ноябре.

Зажигательная композиция появилась на официальном аккаунте артистки на площадке YouTube.

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Запись песни проходила в Стокгольме. Известно, что артистка уже давно сотрудничает со стокгольмской музыкальной студией и именно там были записаны многие любимые хиты Верки Сердючки.

Долгожданная песня очень понравилась поклонникам и стала для них настоящим подарком к праздникам. Они очень надеятся, что в скором времени появится и клип под песню. Своими впечатлениями от англоязычного хита фанаты поделились в комментариях.

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  • "Вау! Яркий хит!
  • "Вау! Круто то как!"
  • "Это лучшее, что я слышала"
  • "Спасибо за настроение! Очень приятный голос, мелодия, энергетика"
  • "Такая душевная и добрая песня получилась"
  • "Ух ты ух ты, круто! Ждем с нетерпением клип!"
Фото – instagram.com/v_serduchka

Больше новостей о звездах:

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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