Верка Сердючка сделала новогодний подарок поклонникам – новый хит!

Артистка наконец-то прервала долгое затишье и выпустила новый новогодний трек на английском языке. Выход песни Сердючка анонсировала еще в ноябре.
Зажигательная композиция появилась на официальном аккаунте артистки на площадке YouTube.
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Запись песни проходила в Стокгольме. Известно, что артистка уже давно сотрудничает со стокгольмской музыкальной студией и именно там были записаны многие любимые хиты Верки Сердючки.
Долгожданная песня очень понравилась поклонникам и стала для них настоящим подарком к праздникам. Они очень надеятся, что в скором времени появится и клип под песню. Своими впечатлениями от англоязычного хита фанаты поделились в комментариях.
- "Вау! Яркий хит!
- "Вау! Круто то как!"
- "Это лучшее, что я слышала"
- "Спасибо за настроение! Очень приятный голос, мелодия, энергетика"
- "Такая душевная и добрая песня получилась"
- "Ух ты ух ты, круто! Ждем с нетерпением клип!"
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