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Верку Сердючку не поразил дорогой подарок от миллиардера Абрамовича, и вот почему

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 15:20
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Украинская певица Верка Сердючка встретила 2022 концертом в Дубае. Там артистка и вспомнила историю из своей жизни, связанную с миллиардером Романом Абрамовичем
Верка Сердючка вспомнила дорогой подарок от Романа Абрамовича, который ей не понравился.
Верка Сердючка вспомнила дорогой подарок от Романа Абрамовича, который ей не понравился. / Фото: Instagram

Сейчас селебретис активно делятся своими воспоминаниями о праздновании Нового года. Недавно Влад Яма вспомнил ужасный случай, произошедший с ним в одну новогоднюю ночь, а теперь Верка Сердючка (Андрей Данилко) рассказала об одном дорогом подарке, который она получила от бизнесмена.

2022 год артистка встретила на элитном корпоративе в Дубае. Традиционно звезда радовала публику своими хитами "Дольче Габбана", "Читая Дрита", "Все будет хорошо". А в перерывах между песнями она вместе с командой поднимала бокал с игристым напитком и делилась веселыми историями. Так, Сердючка вспомнила подарок, сделанный ей когда-то выходцем из России, бизнесменом Романом Абрамовичем.

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Украинская звезда встретила Новый год на сцене.
Украинская звезда встретила Новый год на сцене. / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артистка вспомнила, что однажды получила от предпринимателя бутылку "лакшери" шампанского. Однако это не очень поразило звезду, сообщает StarHit .

Однажды Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогого шампанского. А у нас коллектив под сто человек. Ну, мы разлили каждому по колпачку, чтобы всем досталось. И знаете – никакой разницы не почувствовали, – с юмором поделилась Сердючка.

Кроме того, украинская звезда вспомнила, как в детстве была фанаткой итальянского музыканта Тото Кутуньо. Она даже вырезала его фото из журналов. Однако, когда Сердючка повзрослела и стала известной певицей, то лично познакомилась со своим кумиром и даже выпила с ним кофе.

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Ранее мы писали, что в 2013 году Андрей Данилко приобрел легендарную машину Rolls-Royce лидера группы Queen, но так и ни разу не смог проехаться. В чем же дело – читайте здесь .

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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