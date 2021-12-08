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ВИА Гра снова ВИА Гра: поклонники в восторге от нового клипа "Манекен"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 13:03
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Наконец-то поклонники группы смогли увидеть исполнительниц в привычном сексуальном амплуа, в котором и до этого блистали предыдущие составы женского трио
ВИА Гра представила новый клип
ВИА Гра представила новый клип / Фото: instagram.com/viagra_officia

Новый состав группы, который в этом году выступил вместе в Валерием Меладзе на Atlas Weekend, презентовал долгожданный клип на песню "Манекен".

Горячая премьера состоялась сегодня, 8 декабря, на официальном канале "ВИА Гры" на YouTube.

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Впервые за долгое время режиссером видеоработы стал Алан Бадоев. Известно, что почти 8 лет он не сотрудничал вместе с "ВИА Грой", а последний отснятый для группы клип был в 2013 году на песню "Перемирие".

Клип на песню "Манекен" вызвал настоящий восторг среди поклонников женской группы. Фанаты пришли к выводу, что спустя значительный промежуток времени девушки наконец-то стали похожи на ту "ВИА Гру", которой ее помнят и любят.

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  • "Да это же просто нечто!!! Смотрится на одном дыхании! Это уже больше похоже на Виа Гра"
  • "Круто, мне нравится!"
  • "Наконец-то ВИАГра стала ВИАГрой. Спасибо за пушечку маэстро Бадоеву"
  • "По сравнению с клипом Рикошет это просто шедевр и действительно уровень ВИА Гра"
  • Наконец-то торжество женской красоты и силы!"
Скриншот

До этого участниц нового состава критиковали за то, что они не подходят на роль солисток "ВИА Гры" и стиль, в котором сейчас выступает коллектив, не соответсвует сложившемуся образу.

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