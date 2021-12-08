ВИА Гра снова ВИА Гра: поклонники в восторге от нового клипа "Манекен"

Новый состав группы, который в этом году выступил вместе в Валерием Меладзе на Atlas Weekend, презентовал долгожданный клип на песню "Манекен".
Горячая премьера состоялась сегодня, 8 декабря, на официальном канале "ВИА Гры" на YouTube.
Впервые за долгое время режиссером видеоработы стал Алан Бадоев. Известно, что почти 8 лет он не сотрудничал вместе с "ВИА Грой", а последний отснятый для группы клип был в 2013 году на песню "Перемирие".
Клип на песню "Манекен" вызвал настоящий восторг среди поклонников женской группы. Фанаты пришли к выводу, что спустя значительный промежуток времени девушки наконец-то стали похожи на ту "ВИА Гру", которой ее помнят и любят.
- "Да это же просто нечто!!! Смотрится на одном дыхании! Это уже больше похоже на Виа Гра"
- "Круто, мне нравится!"
- "Наконец-то ВИАГра стала ВИАГрой. Спасибо за пушечку маэстро Бадоеву"
- "По сравнению с клипом Рикошет это просто шедевр и действительно уровень ВИА Гра"
- Наконец-то торжество женской красоты и силы!"
До этого участниц нового состава критиковали за то, что они не подходят на роль солисток "ВИА Гры" и стиль, в котором сейчас выступает коллектив, не соответсвует сложившемуся образу.
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