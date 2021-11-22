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Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала о рукоприкладстве в группе: Вырвала очень много волос

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 12:00
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Викториях Смеюха продолжает делиться новыми подробностями закулисной жизни группы НЕАНГЕЛЫ
Вика Смеюха впервые рассказала о рукоприкладстве в группе
Вика Смеюха впервые рассказала о рукоприкладстве в группе / Фото: instagram.com/babaslavka, скриншот

Вика не раз признавалась, что они со Славой Каминской часто конфликтовали. Однако раньше подробностями она не спешила делиться. Но после скандал, который разгорелся в Instagram, Вика решила больше рассказать о ссорах с коллегой.

Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, как Слава Каминская поднимала на нее руку
Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, как Слава Каминская поднимала на нее руку / Фото: instagram.com/neangely.official

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По словам певицы, Слава распускала руки. Так один из случаев произошел в автобусе, когда группа ехала на корпоратив.

Впилась мне в волосы и вырвала очень много волос . Это страшно вспоминать, потому что где-то неделю болела голова. И, к сожалению, вот тогда я поняла, что я боюсь. Я боюсь даже засыпать в автобусе. – поделилась одной из историй Вика в интервью DOROTYE.

Как отметила Смеюха, ее коллега просто искала повод, чтобы задеть ее. В ситуации с автобусом причиной конфликта стало 15-минутное опоздание.

На вопрос, почему столько времени Вика молчала о ссорах и скандалах в НЕАНГЕЛАХ, она ответила, что не хотела вредить имиджу группы.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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