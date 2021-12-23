Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО

Тайна Матрицы

Игры талантов

Топ-сериал

Месть Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Сын Макаревича
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, сколько украинцам нужно выложить денег на ее выступление

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 18:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артистка призналась, сколько поклонникам нужно заплатить, чтобы насладиться ее выступлением на Новый год
VIKTORIA рассказала, сколько стоит ее выступление.
VIKTORIA рассказала, сколько стоит ее выступление. / Фото: instagram.com/vikanablack

Канал "Украина" в новогоднюю ночь порадует украинцев грандиозным концертом "Музыкальная платформа", в котором зажгут известнейшие артисты страны. Среди них будет и экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица VIKTORIA, которая раньше рассказывала о буллинге в группе.

VIKTORIA признается, что для нее встречать Новый год на сцене – обычное дело, так будет и в этот раз.

Реклама

За 15 лет я привыкла быть на виду и работать для своей любимой публике. Мне не сложно выйти на сцену 31 декабря. Даже несмотря на то, что это семейный праздник, я всегда это понимала, – делится певица.

Впрочем, как рассказывала звезда, вся ее жизнь всегда была связана с концертами и тем, чтобы служить народу и людям, которые любят артистов.

Даже сегодня не могу позволить себе расслабиться в праздники. Поэтому дам концерт, а потом проведу время с семьей, – призналась VIKTORIA.

Виктория Смеюха поделилась новогодними планами.
Виктория Смеюха поделилась новогодними планами. / Фото: instagram.com/vikanablack

Экс-участница группы НЕАНГЕЛЫ также и поделилась, сколько стоит ее выступление:

Реклама

Это такой коммерческий вопрос, который я бы не сильно хотела обсуждать. Говорить о ценах – это не творческое дело. Скажу только, что это точно не меньше 10 тысяч долларов , – поделилась исполнительница.

В концерте-награждении "Музыкальная платформа" также зажгут: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мирон , Анастасия Приходько, TAYANNA, Анна Тринчер, группы "Антитела", "БEZ ОГРАНИЧЕНИЙ", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

Кстати, на большом концерте "Музыкальная платформа" назвали лучшие песни 2021 года. По мнению зрителей канала "Украина", топовыми треками стали Make It Rain Champagne, moLOko и другие.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять