Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Тина на митинге

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Вика из НЕАНГЕЛОВ объяснила, почему она молчит о войне в Украине: "Господь рассудит позицию каждого"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 марта, 13:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вика Смеюха до последнего не хотела публично говорить о вторжении россии в Украину, но фанаты заставили ее заговорить...
Виктория Смеюха рассказала, что ее семья пострадала в Харькове во время обстрелов
Виктория Смеюха рассказала, что ее семья пострадала в Харькове во время обстрелов / Фото: instagram.com/vikanablack

Идет 20 день войны в Украине. За этот период уже многие звезды украинского шоубиза озвучили свою позицию и проявили свой патриотизм. Монатик даже написал стихотворение на тему войны, а Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни талантливейшим воинам ВСУ.

В то же время, экс-участница группы НЕАНГЕЛЫ не хотела на публику говорить о кровопролитии в Украине, которое начал путин. Только на днях она отважилась высказаться.

Реклама

Я ненавижу эту проклятую войну! Она забирает множество жизней! Ежедневно! И также я ненавижу то, как на ней пиарятся мои коллеги по цеху, выискивая жертв для информационной войны… внутри своего же профессионального круга. Я молчу, не потому что я нейтральная, правая, левая или какая-то еще!, – написала Виктория в Instagram.

Певица призналась, что ей сейчас больно и нужно "прийти в себя". Также Вика рассказала, что ее семья пострадала в Харькове – снаряд попал в квартиру, где находились отец и мать Смеюхи.

Я в столице. Я не сбежала. Я не делаю прямых эфиров с моим рыдающим лицом на весь экран. Мне надо успокоиться. На мне ответственность за благополучие моих самых любимых людей. С моим близким человеком я организовала эвакуацию семьи из Харькова в надёжное укрытие. Пострадали не только мои родители, но и другие родственники, что тоже жили в городе, поселившемся в моём сердце навсегда!, – добавила артистка.

Вика подчеркнула, что она – за Украину и против войны и геноцида украинской нации. Также Виктория посоветовала "носителям традиционных/нетрадиционных взглядов, а также внезапным патриотам направить свой гнев не на нее из-за молчания, а взять свою смелость и использовать ее против общего недруга".

Реклама

Страна нуждается в героях на деле — не на словах! Я не люблю шантаж, я не люблю провокацию. И я не люблю грязь. Когда происходит трагедия в моём государстве — я стою с ним до конца! У меня нет манеры тыкать пальцем. Господь рассудит позицию каждого. Но я буду той, кто останется со своим народом, не обязательно появляясь в прямом эфире! Поверьте, мне сейчас не до публичности. Я такой же человек, как и миллионы других граждан моей Родины, – заявила певица.

Раньше Злата Огневич заявила, что у нее не осталось оправданий ни для одного жителя россии. А вот тревел-блогер Антон Птушкин сказал, что "целое поколение россиян будет расти с клеймом этой войны".

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
414 Request-URI Too Large

414 Request-URI Too Large

nginx
414 Request-URI Too Large

414 Request-URI Too Large

nginx
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять