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Вика из НЕАНГЕЛОВ впервые призналась, что страдала от буллинга в группе: Это было больно физически и морально

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
20 ноября, 13:34
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Певица Виктория Смеюха рассказала, как страдала от обид со стороны своей коллеги из экс-дуэта Славы Каминской. По словам звезды, она не знала, как защититься
Вика Смиюха рассказала о буллинге в НЕАНГЕЛАХ.
Вика Смиюха рассказала о буллинге в НЕАНГЕЛАХ. / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

15 ноября разгорелся настоящий скандал: Вика в Сети выложила видео, где отрезает немалый кусок торта с изображением экс-коллеги Славы Каминской. Смеюха написала, что такой шутливый сюрприз подарили ей фаны. Но в комментариях посыпались обвинения, мол, реакции неестественны. Слава тоже написала пост, где осудила такой поступок и назвала просто хайпом.

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В то же время Вика объяснила, что не собиралась обидеть Славу, и торт действительно был неожиданным подарком. Но все же реакция экс-коллеги ее не удивила, ведь, по словам Виктории, "у Славы жизненная позиция шутить над ней, издеваться, подкалывать и булить". Между тем Виктория признается, что давно Славе простила эти проделки.

Было такое, что человек эмоционально не справлялся, и она могла меня действительно ударить. Это было в автобусе, я помню когда-то опоздала. Я легла на кровать и увидела человека, который набросился на меня с кулаками. Это было больно физически и морально, – рассказала Смеюха в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Виктория признается, что в коллективе многие были на стороне ее рыжей коллеги поэтому она не знала, как защититься.

Много провокаций, интриг было, а я не знала, как защититься. Юра, наш продюсер, не мог понять, почему столько проблем. Был период, когда мне сказали: "Если ты сейчас не поговоришь со Славой, придется тебя заменить", – говорит певица.

Кроме того, Вика добавила, что одной из причин закрытия группы НЕАНГЕЛЫ стали постоянные конфликты между его участниками.

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По словам Виктории, после истории с тортом она имела неприятный разговор со Славой, которая даже угрожала. Однако Вика не исключает, что совместные выступления с экс-коллегой у них еще будут.

Смотрите интервью Виктории Смеюхи для программы "Зірковий шлях" на канале "Украина":

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Коротко о группе

НЕАНГЕЛЫ основал продюсер Юрий Никитин в далеком 2006 году. Неизменными солистками группы были Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина) Смеюха. За годы своего существования дуэт выпустил немало треков, ставших настоящими хитами: "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман" и другие.

Группа "НеАнгелы"
Группа "НеАнгелы" / Фото: instagram.com/neangely.official

4 марта 2021 года группа прекратила свою деятельность. После распада НЕАНГЕЛОВ артистки начали сольную карьеру. Так, Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она представила песню "911" под псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте своей карьеры в мае.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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