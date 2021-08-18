Вика призналась, в каких отношениях осталась со Славой после распада НЕАНГЕЛОВ

В звездной тусовке многие годы ходили слухи о непростых отношениях участниц коллектива. Виктория Смеюха расставила все точки над "і", прокомментировав все домыслы

Экс-солистка НЕАНГЕЛОВ Виктория Смиюха призналась, какие у нее отношения со Славой Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Несмотря на то, что между солистками коллектива нередко возникали конфликты и недопонимания, после распада группы, говорит Вика, которая недавно похвасталась коллекцией купальников, они со Славой остались в теплых товарищеских отношениях.

Я не скажу, что мы были друзьями, но мы всегда были родными людьми, которые поддерживали друг друга во всех жизненных ситуациях. Мне бы хотелось, чтобы Слава предстала во всей красе. У нее очень много сил, энергии и творческих идей. И так же она, надеюсь, ждет от меня чего-то колоссального", – сказала артистка на съемочной площадке шоу "Співають всі!", одной из судей которого она стала.

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НЕАНГЕЛЫ / Фото: пресс-служба

Что теперь с группой НЕАНГЕЛЫ

В начале марта этого года дуэт НЕАНГЕЛЫ прекратил свое существование. Слава Каминская и Виктория Смеюха заявили, что теперь будут сольными артистками. 26 марта, Слава (теперь уже SLAVA KAMINSKA) презентовала свою первую сольную песню – "911". А Вика, которая выбрала псевдоним VIKTORIA, представила свой первый сольный трек 21 мая этого года. Он получил символичное название "Мы не ангелы".

Как заявил экс-продюсер группы, Юрий Никитин, НЕАНГЕЛЫ продолжат выступать на частных мероприятиях.

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