Виктор Бронюк примерил образ казака Мамая с автоматом и гранатами в новом клипе

Группа "ТИК" представит новую версию клипа на трек-манифест "Люби ти Україну!", где Виктор Бронюк предстает в образе современного казака Мамая: с художественным и реальным оружием в руках – гитарой, автоматом и гранатами

Виктор Бронюк представил новую весию песни "Люби ти Україну!" / Фото: Скриншот из видео

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк, который с первых дней полномасштабной войны России в Украине посвятил себя волонтерству, презентует обновленную версию клипа на трек-манифест "Люби ти Україну!".

Музыканты придали особый смысл песне, которая 9 лет звучала на всех континентах мира и в самых горячих точках страны, стала второй после национального гимна и сейчас максимально точно отражает волю и непреодолимый дух украинцев.

Реклама

Впервые в творческой жизни Виктор Бронюк предстает в образе современного казака Мамая: с художественным и реальным оружием в руках – гитарой, автоматом и гранатами – и все это на фоне цветущей Украины.

Режиссером видео стал Роман Веркулич, они плодотворно сотрудничают еще с самого первого хита "Олени". Кстати, именно команда группы гостеприимно приняла режиссера в Виннице, когда дом постановщика в Ирпене пострадал от артснаряда оккупантов.

Реклама

Особенно внимательные заметят в видео важную деталь – шеврон "Wolverines" – современного отряда партизан дружественных стран, называющих себя "Росомахами".

"Недавно, когда едал в Киев, я увидел на обочине подбитую российскую технику, на которой белой краской было написано Wolverines. Товарищи из дружественных стран подарили мне шеврон с такой же надписью. Оказалось, что название Wolverines – в переводе "Росомахи" – происходит из американского фильма 1984 года "Красный рассвет" с Патриком Суэйзи. По сюжету ленты, когда Советский Союз нападает на США, начинается Третья мировая, и обычные школьники, ученики старших классов, берут в руки оружие и под названием "Росомахи", под которым объединяются в честь своей спортивной школы, начинают партизанское сопротивление и фактически побеждают оккупантов. Эти вымышленные события фильма поражают параллелями с сегодняшним нападением России. Имеем, к счастью, не школьников, но таких же преданных партизан "Росомах", которые сейчас борются за свободу Украины вместе с героями- защитниками и украинским народом", – признается музыкант.

Ранее сайт "Сегодня" собрал украинские песни о войне, которые нужно добавить в плейлист.