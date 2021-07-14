Виктор Павлик ответил, на кого больше похож его маленький сын и станет ли он певцом

Недавно 55-летний певец в четвертый раз стал отцом, в то время как для его супруги Екатерины Репяховой малыш был первенцем

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Украинский артист Виктор Павлик, который ранее рассказал, каково стать отцом в 55 лет, признался, что его сын сейчас больше похож на него, чем на свою маму, Екатерину Репяхову. По словам певца, маленький Михаил такой же активный и крикливый, как и он сам, когда был маленьким. Но предположить, что новорожденный малыш пойдет по его стопам и станет певцом – Виктор пока не может.

Об этом певец рассказал в интервью OBOZREVATEL. Также Виктор Павлик поделился планами о летнем отдыхе.

Сейчас на меня. Правда у меня глаза карие, а у него серо-синие, темно-синие. Но характером похож больше на меня. Активный, как и я. Я в детстве был очень крикливым. Не знаю, будет ли он в будущем петь, еще слишком рано об этом говорить. Тем более есть уже в нашей семье музыканты – мой старший сын Саша поет, и его сын, мой внук Давид читает рэп. Посмотрим, передастся ли это Мише, – поделился Виктор Павлик.

А вот поехать на отдых Виктор Павлик и Екатерина Репяхова планируют совсем скоро. Их сын родился 15 июня, поэтому когда ему исполнится ровно месяц, а это уже завтра, звездные родители повезут его в Закарпатье.

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