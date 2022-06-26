Виктор Павлик предложил Сергею Притуле обанкротить Россию

Украинский певец подкинул телеведущему идею для нового сбора средств. Если все пойдет по плану, удар по россиянам окажется сильнее "Байрактаров"

Виктор Павлик предложил Сергею Притуле новый сбор / Фото: instagram.com/siriy_ua, instagram.com/viktorpavlik

За четыре месяца войны украинцы показали, на что способно наше народное единство. Меньше чем за неделю Сергею Притуле и его фонду удалось собрать деньги на четыре беспилотника "Байрактар". Такая отдача довела телеведущего до слез.

В Сети после этого появились многочисленные мемы, что при желании Притула и украинцы могут собрать и на ядерную бомбу, и на космический корабль.

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Идею для нового сбора телеведущему решил подкинуть и певец Виктор Павлик. В своих Instastories исполнитель поделился предложением, как обанкротить россиян.

Скриншот – instagram.com/viktorpavlik

Новый сбор: украинцы, сбрасываемся, покупаем "Газпром", раздаем всем европейцам газ бесплатно и банкротим россию, – предложил Павлик.

История "Народного Байрактара"

22 июня благотворительный фонд Сергея Притулы и блогер Игорь Лаченков, известный как Лачен, объявили сбор средств сразу на три беспилотника "Байрактар". Для этого нужно было собрать 15 млн долларов, или 500 млн гривен. Простые украинцы и бизнес активно подключились к сбору и справились всего за три дня.

23 июня на украинской платформе OLL.TV состоялась премьера полнометражного видеопроекта "Народный Байрактар". Сервис смонтировал и опубликовал двухчасовую ленту об уничтожении вражеской техники огнем ВСУ из кадров, снятых дронами. Главная цель проекта – поддержать сбор средств на беспилотники для украинской армии, проводимый благотворительным фондом Сергея Притулы.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, объединяющей усилия Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллиона из них были охвачены Фондом, остальные — бизнесами SCM.

Раньше Сергей Притула и Parimatch Ukraine собрали 6,8 млн грн для ВСУ во время трансляции на Footballhub.