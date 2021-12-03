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Виктор Павлик устал от вражды своих жен: "Хочется мира"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 16:18
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Разборки между Лорой Созаевой и Екатериной Репяховой продолжаются, а певец Виктор Павлик признается, что уже устал от конфликта женщин
Виктор Павлик прокомментировал конфликт с бывшей супругой
Виктор Павлик прокомментировал конфликт с бывшей супругой / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Екатерина Репяхова наняла адвоката, чтобы выяснить, кто пытается навредить ее блогерской карьере, и, между тем, подозревает бывшую супругу Виктора Павлика – Ларису Созаеву.

В Instastories Репяхова написала, что познакомилась со следователем, который будет вести ее дело и отметила, что "все ответят, за свои незаконные поступки".

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Скриншот из сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

А пока Виктор Павлик признался журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", как реагирует на разборки между женой Екатериной и своей бывшей супругой Ларисой.

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Виктор Павлик и Лариса Созаева
Виктор Павлик и Лариса Созаева / Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Певец больше всего мечтает о мире и спокойствии.

Постоянно есть какие-то непонятные недоразумения. И когда с нашей стороны реально Катя на суд Божий, на всех людей ничего плохого не делает, то как-то случилось, что Лариса высказалась не очень красиво. И конечно все уже надоело. Хочется покоя, хочется мира. Вообще, у меня мечта, чтобы мы все помирились, все мирно жили между собой, дружили, – поделился певец с журналистами телеканала "Украина".

Напомним, ранее между бывшей и нынешней супругами Виктора Павлика разгорелся скандал из-за квартиры, в которой живет бывшая супруга певца Лариса.

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Созаева говорила, что Павлик с молодой женой хотят выгнать ее из дома, а свою очередь Репяхова заявила, что бывшая супруга Виктора Павлика не дает им жизни уже много лет.

Подробнее о скандалах между женами Виктора Павлика смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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