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Винник расплакался перед Геной и Чебурашкой в день своего 46-летия: Они читают стишки, а я стою и рыдаю

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июля, 16:19
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Популярный украинский певец вспомнил, как друзья сделали ему сюрприз, пригласив аниматоров в костюмах известного советского мультфильма. Винник н смог сдержать слез
Олег Винник назвал сцену главным ресурсом
Олег Винник назвал сцену главным ресурсом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как правило, Олег Винник не планирует празднование своего дня рождения – по словам артиста, устраивать пафосные праздники – это проявление эгоизма. Но два года назад друзья все же сделали ему сюрприз, после которого Олег не смог сдержать слез.

Никогда не забуду, как два года назад друзья заказали мне поздравление от аниматоров в костюмах ростовых кукол крокодила Гены и Чебурашки. Я аж заплакал! Они стоят с такой маленькой тарелочкой с тортиком и свечкой, а я представил, как им жарко в этим костюмах… Я вспомнил эту игрушку из детства – Чебурашку, пропитанного пылью… Они меня поздравляют, какие-то стишки читают, а я стою рыдаю. Расчувствовался, – подлился Винник в интервью журналу "Отдохни".

Олег Винник
Олег Винник / Фото: пресс-служба

Уже завтра, 31 июля, Олегу Виннику

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Ксения, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать. Иначе, я бы не работала и не дружила. Мне с ней друг другу как партнеры, друзья и товарищи категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит о том, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека

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