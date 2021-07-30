Винник расплакался перед Геной и Чебурашкой в день своего 46-летия: Они читают стишки, а я стою и рыдаю

Цитата дня

Ксения, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать. Иначе, я бы не работала и не дружила. Мне с ней друг другу как партнеры, друзья и товарищи категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит о том, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека