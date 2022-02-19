Виновного в ДТП с авто Бабкина никто не накажет. Певец объяснил, почему

Певец Сергей Бабкин прокомментировал недавнее ДТП в Харькове с участием его водителя

Сергей Бабкин поделился новыми подробностями о ДТП в Харькове, в которое попало его авто / Фото: instagram.com/babkin_official

Как признался Сергей Бабкин в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня", виновный в ДТП, которое произошло в начале февраля, найден, но не будет наказан. Все из-за несовершенного законодательства.

Никто ответственности не понес. Такие дела, – сказал певец.

Сергей Бабкин / Фото: пресс-служба

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Как отметил Бабкин, в украинском законодательстве очень много пробелов и дыр.

Если с этим не разбираться, это будет продолжаться изо дня в день. Там разбили, люди пострадали, соррян.

На вопрос о самочувствии водителя, певец сказал, что все хорошо. Водителю и пассажирке авто зашивали голову, но никаких серьезных травм нет.

Все живи, слава богу

Напомним, в начале февраля автомобиль Сергея Бабкина, за рулем которого находился личный водитель артиста, попал в серьезное ДТП. В машину сзади врезался нетрезвый водитель. Артист у себя в Instagram опубликовал видео с места аварии.

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На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Водителя Бабкина сразу же забрали в больницу, чтобы оказать первую медицинскую помощь. После возвращения на место ДТП, водителю артиста дали подписать документ, в котором не было указано имя виновника аварии.

Жена певца Снежана Бабкина в комментарии сайту "Сегодня" признавалась, что машина ремонту не подлежит.

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