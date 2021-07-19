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Раздетый Борисюк в бассейне страстно спел о любви к Сумской (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 июля, 13:33
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Сейчас звездная украинская пара отдыхает в Египте в Хургаде, куда они взяли с собой младшую дочь Анну. Именно там в день своего рождения Виталий Борисюк презентовал новую песню
Виталий Борисюк спел Ольге Сумской
Виталий Борисюк спел Ольге Сумской / Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская, которая вчера устроила "райское" утро Виталию Борисюку в его 58-летие, получила взаимный презент от супруга. После того как артист залез в бассейн, чтобы насладиться праздничным завтраком, он душевно исполнил свою новую песню.

В последнее время звезды все чаще показывают свою жизнь без фильтров. Ольга Сумская тоже обожает сниматься для соцсетей без макияжа, показывая поклонникам, как шикарно можно выглядеть без макияжа. В подтверждение трансформации бьюти-индустрии смотрите, как украинки не боятся показать свою естественную красоту.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Ольги Сумской. Вначале ролика актриса сообщила, что это премьера новой песни ее супруга и чокнулась с ним бокалами с шампанским. Виталий Борисюк, стоя в бассейне у плавающего подноса с едой, душевно исполнил две композиции.

"Твои глаза цвет небес. Ты нужна мне, очень, очень", – спел Виталий Борисюк.

"А ты мне, зайчик", – ответила Ольга Сумская в ролике.

В комментариях поклонники пары были растроганы их отношениями.

После праздничного завтрака супруги отправились на пляж, а вечером устроили шикарный ужин. Артисту принесли огромный торт с горящей свечой.

Виталий Борисюк празднует свой день рождения с Ольгой Сумской
Виталий Борисюк празднует свой день рождения с Ольгой Сумской / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк в браке уже более 20 лет. Артисты сыграли свадьбу в 1996 году и с тех пор являются одной из самых крепких и красивых пар украинского шоу-бизнеса.

Смотрите интервью Анны Борисюк об издевательствах в школе и актерской карьере:

Ранее Ольга Сумская показала себя в 16 лет.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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