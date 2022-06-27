Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге 💸 Дефолт России ⚠ Угроза из Беларуси ✅ Саммит G7
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Виталий Ким признался из-за чего у него были проблемы в молодости и как реагирует на хейтеров

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 июня, 19:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оказывается, всегда улыбающегося политика некоторые знают совсем другим. Один из любимчиков украинцев признался из-за чего жалеет больше всего
Виталий Ким дал откровенное интервью
Виталий Ким дал откровенное интервью / Фото: Коллаж: Сегодня

В отличие от российских политиков, украинские не прячутся от народа. Более того, открываются по-новому благодаря активностям в соцсетях. Недавно вместе с блогером Алексеем Дурневым сториз рашистов смотрел Алексей Арестович . Не прошло и несколько дней, как в Сети обсуждают другого политического "краша" страны.

Глава Николаевской областной военной администрации. Виталий Ким, дал большое интервью программе "Звездный путь" на канале "Украина". Телеведущему Даниелю Салему, который служит в ВСУ , политик рассказал, что его успокаивает в непростые для страны времена.

Реклама

С "гражданки" меня успокаивают вещи, которыми я не могу сейчас заниматься. Это охота, собака, мотоцикл. Кстати, сейчас "выскакивал" несколько раз в выходные, у меня 2 мотоцикла. Грязь, болото успокаивают , – отметил Ким.

Виталий Ким на охоте, 2019 год
Виталий Ким на охоте, 2019 год

Фраза "Добрий вечір, ми з України" стала в стране безумной популярной именно благодаря 41-летнему политику. Это не секрет. А вот то, что в молодости Ким был слишком эмоциональным – знают не все. Даниэлю Салему глава Николаевской ОГА признался, что когда он злой то становится "жутким".

Те, кто меня знал в молодом возрасте, когда не существовало между людьми денег и статуса, знают меня с другой стороны, потому что я был очень эмоционален. У меня из-за этого были какие-то проблемы учитывая, что мы занимались боевыми видами спорта. Я потом начал это контролировать в себе и считаю, что у меня вроде бы получается. Но при этом агрессивность присутствует и ее никуда нельзя деть , – поделился с Даниэлем Салемом Виталий Ким.

Виталий Ким передает "Дорого вечора, ми з України"
Виталий Ким передает "Дорого вечора, ми з України" / Фото: instagram.com/kimkimvitalii/

Реклама

Именно отсутствие контроля в злом состоянии политик считает своим недостатком. С ним он борется и пытается контролировать. Но это не всегда выходит. Во время полномасштабной войны РФ с Украиной Виталий Ким сорвался на многомиллионную аудиторию. Об этом он до сих пор жалеет. Речь идет о ракетных обстрелах здания Николаевской ОГА 29 марта.

Мне доложили, что людей вывели из здания, которых там было мало, 8 раненых, всех вытащили, все обошлось. Я тогда решил, что орки промазали и пошутил – это было вообще не в тему. Я пожалел об этом. Надо было дождаться более полной информации, – признался Виталий Ким.

Николаевская ОГА после ракетного обстрела российскими войсками
Николаевская ОГА после ракетного обстрела российскими войсками / Фото: Коллаж: Сегодня

А вот на кого наплевать любимцу миллионов, так это на хейтеров. Как в жизни, так и в социальной сети.

Реклама

Если хейтят – значит ты чего-то достиг. У меня и раньше постоянно хватало такого. Но они не трогают меня, мне на них все равно. Обычно в общении со мной эти люди злятся и бесятся, потому что меня это не раздражает, подытожил Ким.

Раньше мы подробно рассказывали интересные факты из биографии главы Николаевской ОГА .

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять