Виталий Ким признался из-за чего у него были проблемы в молодости и как реагирует на хейтеров

Оказывается, всегда улыбающегося политика некоторые знают совсем другим. Один из любимчиков украинцев признался из-за чего жалеет больше всего

Виталий Ким дал откровенное интервью / Фото: Коллаж: Сегодня

В отличие от российских политиков, украинские не прячутся от народа. Более того, открываются по-новому благодаря активностям в соцсетях. Недавно вместе с блогером Алексеем Дурневым сториз рашистов смотрел Алексей Арестович . Не прошло и несколько дней, как в Сети обсуждают другого политического "краша" страны.

Глава Николаевской областной военной администрации. Виталий Ким, дал большое интервью программе "Звездный путь" на канале "Украина". Телеведущему Даниелю Салему, который служит в ВСУ , политик рассказал, что его успокаивает в непростые для страны времена.

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С "гражданки" меня успокаивают вещи, которыми я не могу сейчас заниматься. Это охота, собака, мотоцикл. Кстати, сейчас "выскакивал" несколько раз в выходные, у меня 2 мотоцикла. Грязь, болото успокаивают , – отметил Ким.

Виталий Ким на охоте, 2019 год

Фраза "Добрий вечір, ми з України" стала в стране безумной популярной именно благодаря 41-летнему политику. Это не секрет. А вот то, что в молодости Ким был слишком эмоциональным – знают не все. Даниэлю Салему глава Николаевской ОГА признался, что когда он злой то становится "жутким".

Те, кто меня знал в молодом возрасте, когда не существовало между людьми денег и статуса, знают меня с другой стороны, потому что я был очень эмоционален. У меня из-за этого были какие-то проблемы учитывая, что мы занимались боевыми видами спорта. Я потом начал это контролировать в себе и считаю, что у меня вроде бы получается. Но при этом агрессивность присутствует и ее никуда нельзя деть , – поделился с Даниэлем Салемом Виталий Ким.

Виталий Ким передает "Дорого вечора, ми з України" / Фото: instagram.com/kimkimvitalii/

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Именно отсутствие контроля в злом состоянии политик считает своим недостатком. С ним он борется и пытается контролировать. Но это не всегда выходит. Во время полномасштабной войны РФ с Украиной Виталий Ким сорвался на многомиллионную аудиторию. Об этом он до сих пор жалеет. Речь идет о ракетных обстрелах здания Николаевской ОГА 29 марта.

Мне доложили, что людей вывели из здания, которых там было мало, 8 раненых, всех вытащили, все обошлось. Я тогда решил, что орки промазали и пошутил – это было вообще не в тему. Я пожалел об этом. Надо было дождаться более полной информации, – признался Виталий Ким.

Николаевская ОГА после ракетного обстрела российскими войсками / Фото: Коллаж: Сегодня

А вот на кого наплевать любимцу миллионов, так это на хейтеров. Как в жизни, так и в социальной сети.

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Если хейтят – значит ты чего-то достиг. У меня и раньше постоянно хватало такого. Но они не трогают меня, мне на них все равно. Обычно в общении со мной эти люди злятся и бесятся, потому что меня это не раздражает, подытожил Ким.

Раньше мы подробно рассказывали интересные факты из биографии главы Николаевской ОГА .