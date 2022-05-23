Виталий Козловский признался, каких людей стер из своей жизни навсегда: "пусть они живут в лужи грязи и мочи"

Украинский певец больше никогда в жизни не хочет видеть друзей, которые оказались двуликими

Виталий Козловский разорвал связи с друзьями-рашистами / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У Виталия Козловского, который выпустил песню о войне, было много друзей из России. Кроме того, у него в Москве живет старшая сестра (дочь отца от предыдущих отношений), которая поддерживает режим Путина.

В интервью программе "Зірковий шлях" артист поделился, что поддерживал связи с россиянами, с которыми познакомился в начале своей карьеры, в частности на конкурсе "Новая волна" 2005 года. По словам Козловского, многие приезжали к нему в Киев на концерты и выражали ему свое восхищение нашими людьми, менталитетом, культурой.

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И тут когда начинается война, эти люди мне рассказывают, что "это вы сами себя убиваете, вы сами не видите дальше своего носа". Я затаил гнев внутри себя и старался адекватно общаться с людьми. Пытался их убедить в том, что они не правы, что они ничего не понимают и не видят. Но когда у меня был день рождения (6 марта, – Ред.) я немножко выпил и себя уже не сдерживал. Я высказал все, что я думаю о них, я их послал, куда можно было только послать, – рассказал певец.

Виталий Козловский признался, в какой-то момент он понял, что ничего своим "друзьям-москалям" доказывать больше не будет, потому что это бесполезно. Артист говорит, что на РФ сильно работает пропаганда и настроение его экс-друзей соответствующее.

В принципе, я этих людей из своей жизни стер и знать и видеть их не хочу. Единственное что я хочу, чтобы справедливость пришла и эти люди просто годами пытались потом как-то оправдываться и извиняться. Мне бы хотелось, чтобы они поняли свою ошибку, но я не знаю какое чудо должно произойти, чтобы они начали думать иначе, – отметил певец.

Сейчас артист мечтает об одном – чтобы этот ужас прекратился и "орки пошли вон" из Украины.

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Мне все равно, что у них (рашистов, – Ред.) там будет. Пусть они живут в этой луже грязи и мочи и сами разбираются со своими проблемами. Я умею сочувствовать, но мне совсем не жалко мертвых рашистов. Ибо не власть идет убивать людей, а люди идут убивать других людей. Россия – это концлагерь, это ненормальная страна, там нет свободы и той жизни, к которой мы здесь привыкли. Эта нация неприветлива во всем мире, но они этого не понимают, – высказался Козловский.

Артист говорит, что боль от войны врезалась насколько глубоко, что он не знает, мог бы простить людей из РФ в будущем.

Напомним, ранее Наталка Денисенко пристыдила российских коллег, которые молчат о войне.