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Виталий Козловский вызверился на мужчин, которые бегут из Украины во время войны

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 мая, 18:01
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Сам артист сейчас находится дома в Киеве. Певец признается, что не думал и не планирует куда-то уезжать
Виталий Козловский возмущен тем, что мужчины бегут от войны
Виталий Козловский возмущен тем, что мужчины бегут от войны / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Не только Даша Астафьева осталась в столице Украины и стала помогать бойцам ВСУ. Виталий Козловский тоже не покидал свою киевскую квартиру.

В интервью программе Зірковий шлях Козловский признался, что его родные звали к себе во Львов (артист родом из этого города), но он отказался. Также он не рассматривал вариант выезда за границу. Сейчас певец занимается волонтерством, иногда дежурит вечером на входе в свой дом и ездит с концертами к бойцам ВСУ.

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Артист говорит, что его разочаровали те мужчины, которые пытаются бежать из Украины в военное время.

Очень много людей меня разочаровало. И очень многих я вычеркнул из своей жизни. Я понимаю, когда женщины уезжают из нашей страны, защищая себя и своих детей. Но я совсем не понимаю мужчин, которые бегут из страны, хотя сначала говорили, что "мы никуда не поедем". Или одни вкладывают сначала деньги, чтобы их очень хорошо все узнавали, а потом платят, чтобы на выезде из страны никто вроде бы их не узнал, – высказался певец.

Виталий Козловский говорит, что так или иначе о "мужчинах-беглецах" знают в кулуарах и о них говорят. Но артист не стал раскрывать имена этих лиц, потому что это "их жизнь и совесть".

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Но все, что было до войны, это было до войны. Все, что произошло и происходит после войны – это уже совсем другое. И здесь ты не должен быть посредственным, думать, что твоя хата с краю или ты вроде бы не относишься к этой стране и можешь уехать. Сегодня должно проснуться твое сознание. Если ты мужчина, ты должен защищать нашу страну, людей и детей, – добавил артист.

Виталий Козловский отметил, что ездит с концертами к нашим военным и там не только мужчины, но и женщины, которым он сегодня поет песни, "а завтра они едут на передовую".

А в то время какие-то недомужчины бегут из страны. Я понимаю, что страх проявляется у каждого по-своему, и осуждать за это некрасиво, – добавил певец.

Раньше Позитив пристыдил украинских мужчин-беглецов и вспомнил сына и внука Софии Ротару, которые также пытались незаконно пересечь госграницу.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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