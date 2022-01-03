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Влад Яма мог умереть на Новый год: Понял, что не могу дышать

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
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3 января, 19:27
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Известный хореограф и телеведущий вспомнил жуткий случай, который произошел с ним в новогоднюю ночь
Влад Яма однажды мог умереть в новогоднюю ночь
Влад Яма однажды мог умереть в новогоднюю ночь / Фото: instagram.com/vladyama_official

Сейчас Влад Яма, который показал забавный снимок с молодым Зеленским и Могилевской, предпочитает отмечать праздники в семейном кругу, когда за столом собираются самые близкие люди.

Но так было не всегда, в начале своей карьеры ему нередко доводилось встречать Новый год выступая на частных мероприятиях в составе танцевального коллектива. На одном из таких хореограф чуть не попрощался с жизнью.

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На своем первом новогоднем корпоративе в Киеве, когда рядом со мной были украинские звезды, я подавился на сцене метафаном и чуть не умер, – рассказал Влад в программе "Хто зверху".

Несмотря на то, что этот случай произошел много лет назад, телеведущий до сих пор вспоминает его с волнением. Яма утверждает, что это самое страшное, что случалось с ним на протяжении всей жизни.

Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom. У всех в руках были бокалы шампанского. И вот бьют часы. Три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать, – вспомнил он.

Хореограф подавился метафаном и почти задохнулся
Хореограф подавился метафаном и почти задохнулся / Фото: instagram.com/vladyama_official

Ситуацию усугубляло еще то, что танцор стоял в последнем ряду, где его не было видно и слышно.

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Никто не мог помочь. В итоге я упал, разбив бокал, и когда начал кашлять, смог откашлять метафан. Но, кажется, не дышал полминуты, – поделился Влад Яма.

Недавно мы показали шикарную недвижимость Влада Ямы. Оказалось, что у него есть квартира в престижном ЖК и загородное имение.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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