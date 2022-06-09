Владимир Дантес и Даша Кацурина засветили кольца на безымянных пальцах (видео)

После слухов о романе Нади Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным в соцсетях стали подозревать, что Владимир Дантес начал встречаться с Дашей Кацуриной. Фанаты намекают на любовный четырехугольник. Но на самом ли деле это так – неизвестно.
Бдительные поклонники решили провести расследование в Сети, чтобы так сказать вывести на чистую воду музыканта и девушку. Так фаны выяснили, что Дантес проводит много времени с Дашей. На днях они вместе пекли печенье и сажали цветы.
Более того, как выяснили пользователи Сети, Дантес и Кацурина носят одинаковые кольца, да еще на безымянных пальцах. Видео с такими доказательствами было опубликовано в TikTok.
@fura_ann # # Love You So – The King Khan & BBQ Show
Вполне возможно, что Дантес и экс-жена ресторатора Кацурина просто дразнят публику и намеренно подливают масло в огонь. Но фанаты стоят на своем и верят, что между ними роман.
К слову, такие онлайн-расследования нравятся фолловерам и они с нетерпением ждут новых частей:)
- Дантес гораздо лучше ее бывшего.
- Жду следующую часть.
- Мне кажется, они просто поддерживают друг друга после разводов.
Ранее поклонники провели небольшое расследование и узнали, что Даша и Надя отписались друг от друга в соцсетях после фото Дантеса на прогулке с Кацуриной.
Напомним, на днях Даша Кацурина намекнула, почему рассталась с новым парнем Нади Дорофеевой.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"