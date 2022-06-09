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Владимир Дантес и Даша Кацурина засветили кольца на безымянных пальцах (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 июня, 10:34
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Фанаты все никак не успокоятся, пока не узнают подробности личной жизни Дантеса и Дорофеевой после их развода
Фаны подозревают, что у Дантеса и Кацуриной роман
Фаны подозревают, что у Дантеса и Кацуриной роман / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

После слухов о романе Нади Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным в соцсетях стали подозревать, что Владимир Дантес начал встречаться с Дашей Кацуриной. Фанаты намекают на любовный четырехугольник. Но на самом ли деле это так – неизвестно.

Бдительные поклонники решили провести расследование в Сети, чтобы так сказать вывести на чистую воду музыканта и девушку. Так фаны выяснили, что Дантес проводит много времени с Дашей. На днях они вместе пекли печенье и сажали цветы.

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Более того, как выяснили пользователи Сети, Дантес и Кацурина носят одинаковые кольца, да еще на безымянных пальцах. Видео с такими доказательствами было опубликовано в TikTok.

Скриншот TikTok
@fura_ann # # Love You So – The King Khan & BBQ Show

Вполне возможно, что Дантес и экс-жена ресторатора Кацурина просто дразнят публику и намеренно подливают масло в огонь. Но фанаты стоят на своем и верят, что между ними роман.

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К слову, такие онлайн-расследования нравятся фолловерам и они с нетерпением ждут новых частей:)

  • Дантес гораздо лучше ее бывшего.
Скриншот TikTok
  • Жду следующую часть.
Скриншот TikTok
  • Мне кажется, они просто поддерживают друг друга после разводов.
Скриншот TikTok

Ранее поклонники провели небольшое расследование и узнали, что Даша и Надя отписались друг от друга в соцсетях после фото Дантеса на прогулке с Кацуриной.

Напомним, на днях Даша Кацурина намекнула, почему рассталась с новым парнем Нади Дорофеевой.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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