Владимир Дантес и Даша Кацурина засветили кольца на безымянных пальцах (видео)

Фанаты все никак не успокоятся, пока не узнают подробности личной жизни Дантеса и Дорофеевой после их развода

Фаны подозревают, что у Дантеса и Кацуриной роман / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

После слухов о романе Нади Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным в соцсетях стали подозревать, что Владимир Дантес начал встречаться с Дашей Кацуриной. Фанаты намекают на любовный четырехугольник. Но на самом ли деле это так – неизвестно.

Бдительные поклонники решили провести расследование в Сети, чтобы так сказать вывести на чистую воду музыканта и девушку. Так фаны выяснили, что Дантес проводит много времени с Дашей. На днях они вместе пекли печенье и сажали цветы.

Реклама

Более того, как выяснили пользователи Сети, Дантес и Кацурина носят одинаковые кольца, да еще на безымянных пальцах. Видео с такими доказательствами было опубликовано в TikTok.

Скриншот TikTok

Вполне возможно, что Дантес и экс-жена ресторатора Кацурина просто дразнят публику и намеренно подливают масло в огонь. Но фанаты стоят на своем и верят, что между ними роман.

Реклама

К слову, такие онлайн-расследования нравятся фолловерам и они с нетерпением ждут новых частей:)

Дантес гораздо лучше ее бывшего.

Скриншот TikTok

Жду следующую часть.

Скриншот TikTok

Мне кажется, они просто поддерживают друг друга после разводов.

Скриншот TikTok

Ранее поклонники провели небольшое расследование и узнали, что Даша и Надя отписались друг от друга в соцсетях после фото Дантеса на прогулке с Кацуриной.

Напомним, на днях Даша Кацурина намекнула, почему рассталась с новым парнем Нади Дорофеевой.