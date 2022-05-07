Дантес прокомментировал новый роман Дорофеевой: Если они будут вместе – круто

Певец Владимир Дантес впервые рассказал, что думает о новом романе экс-супруги Нади Дорофеевой с ресторатором и другом семьи Михаилом Кацуриным

Владимир Дантес прокомментировал новый роман Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

После развода Надя Дорофеева и Владимир Дантес не спешат раскрывать подробности личной жизни. Но любопытные фанаты подозревают, что причиной разрыва стал новый роман певицы с ресторатором и другом семьи Михаилом Кацуриным, ведь пару застали на прогулке в Барселоне.

Однако, как утверждают экс-супруги, они долго говорили и работали над своими отношениями, поэтому разошлись не из-за конфликта, а потому что погасли чувства. Дантес признался в интервью "ЖВЛ", что не против начать новые отношения.

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Я буду только рад, если у нее все будет хорошо. Взрослая девушка, и сама решит, кто должен быть с ней. Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни, я жду, – поделился певец.

И пока Дорофеева и Кацурин никак не комментируют слухи об отношениях, а вот Дантес уверяет, что будет рад, если это все же окажется правдой.

Я честно говоря, вообще об это ничего не знаю. Я не лезу в личную жизнь Нади. Это точно: она не ушла от меня к нему. Если они будут вместе – круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше (экс-супруга Кацурина – Ред.), – пошутил Дантес.

К слову, совсем недавно Дантес неоднозначно поздравил с днем рождения Дашу Кацурину, чем еще больше спровоцировал слухи среди фанатов.