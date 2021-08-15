Владимир и Кристина Остапчук отдыхают в Греции с Киркоровым (фото)

Звездные супруги поужинали вместе с поп-королем российского шоу-бизнеса, который сейчас тоже проводит отпуск в Греции

Владимир и Кристина Остапчук поужинали вместе с Филиппом Киркоровым / Фото: instagram.com/kristygor

Владимир Остапчук, который снимается в новой комедии DZIDZIO, поделился фотографией с российской звездой у себя в Instastories.

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В подписи к снимку Владимир поблагодарил певца за проведенное вместе время:

Спасибо, Филипп, за этот теплый дружный вечер.

Кристина и Владимир Остапчук с Филиппом Киркоровым / Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Кристина и Владимир прибыли в Грецию накануне. Они поселились в отеле, номер которого выходит прямо к личному бассейну.

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Кристина и Владимир Остапчук отдыхают в Греции / Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Что касается Киркорова, то он уже длительное время отдыхает в Греции в компании своих детей и Джигана с его семьей.

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Недавно в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен Филипп Бедросович бьющий тарелки в одном из местных кафе.

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Владимир Остапчук ранее рассказывал, что познакомился с Филиппом Киркоровым во время своего участия в танцевальном шоу.

Тогда поп-король написал ему в соцсети: "Я смотрю за твоими успехами, мне нравится, как ты танцуешь, ваша пара". Так артисты начали общаться.

Позднее Филипп Киркоров поздравил Владимира Остапчука с днем рождения и передал ему подарок через Олю Полякову – это был новый iPhone 11. Ведущий признался, что не пользовался гаджетом, хотя ему было очень приятно получить такой сюрприз.

Смотрите эксклюзивное интервью с Владимиром Остапчуком:

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