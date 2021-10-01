Владимир Остапчук о том, как изменился благодаря супруге: Называйте меня подкаблучником, но...

Через две недели ведущий телеканала "Украина" Владимир Остапчук и его жена Кристина будут отмечать первую годовщину свадьбы

Накануне праздника Владимир Остапчук рассказал, каким особым талантом обладает его супруга, которая недавно устроила ему рокерскую вечеринку-сюрприз, и за что он ей благодарен.

Кажется, что Владимир Остапчук успевает все: работать ведущим мероприятий, снимать собственное кино, сниматься в сериале и вести сразу несколько грандиозных проектов на телеканале "Украина". Совсем скоро, 23 октября, стартует второй сезон самого популярного на украинском телевидении шоу "Маска", где в каждом эфире он продолжит удивлять зрителей яркими образами. А вот какие именно перевоплощения продемонстрирует Владимир? Он решил дать зрителям загадку в стиле шоу "Маска".

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Владимир Остапчук на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба

В одном из образов у меня увеличится часть тела, я буду кричать, меня станет вдвое больше, и весь зал будет произносить мое имя. А в другом образе доведу NK | Настю Каменских до слез своей внешностью, потому что я – главный страх из ее детства, – заинтриговал ведущий грандиозного проекта Владимир Остапчук.

Во всех начинаниях его поддерживает любимая супруга. Пара вместе уже два года, а 15 октября будет праздновать год в браке. Вместе они строят дом под Киевом и, несмотря на постоянную занятость Владимира, стараются проводить как можно больше времени вместе. Ведущий телеканала "Украина" откровенно признается: жена вдохновляет его на новые идеи и мотивирует на свершения.

Владимир и Кристина Остапчук / Фото: пресс-служба

Мне кажется, за последние два года именно благодаря Кристине я "пересобрал" себя, как пазл: стал более уверен в себе, целеустремлен. У нее есть какой-то уникальный талант мотивировать и контролировать меня, и все это делается нежно и с любовью. И вообще, называйте меня подкаблучником, но я считаю, что женщина "создает" мужчину, который рядом с ней. А когда это такая прекрасная жена, как Крис, меняется все, начиная от стиля одежды и заканчивая мироощущением, – рассказал ведущий популярных проектов "Співають всі!" и "Маска".

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Как прошел первый год в браке, изменились ли их отношения за это время и чему они учат друг друга – читайте в новом номере журнала "Теленеделя" с Владимиром и Кристиной Остапчук на обложке.

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "МАСКА" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

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