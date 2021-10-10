Владимир Остапчук устроил сюрприз в день рождения своей супруги Кристины (фото)

Кристина Остапчук написала своим подписчикам в Инстаграм, что Владимир в тайне готовил сюрприз. С самого утра он якобы уехал по делам, а оказалось, что выбирал цветы для любимой. Вечером вся семья отправила Кристину спать, а в полночь ее ждали подарки.
Несколькими кадрами Владимир Остапчук поделился в сторис.
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Родители подарили Кристине Остапчук кольцо от известного бренда. Она призналась, что давно мечтала об этом украшении.
Рано утром Кристину пришли поздравить музыканты. Она танцевала под аккомпанемент гитар и пила шампанское.
Кстати в Инстаграм Кристина Остапчук опубликовала свое детское фото. В описании у нему она написала, что благодарна своим родителям за жизнь, а Владимиру – за то, что он выбрал ее.
Недавно свой день рождения отпраздновал и сам Владимир Остапчук. Кристина устроила для любимого вечеринку, о которой шоумен мечтал всю жизнь. Подробнее – в этом материале.
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