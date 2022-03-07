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Владимир Остапчук вступил в тероборону и координирует помощь из Европы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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7 марта, 12:07
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Сегодня многие публичные люди делают все возможное, чтобы помочь нашей армии и переселенцам
Ведущий канала "Украина" Владимир Остапчук рассказал о своих военных буднях
Ведущий канала "Украина" Владимир Остапчук рассказал о своих военных буднях / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Многие звезды вступают в ряды теробороны, чтобы давать отпор российским оккупантам. В частности, пошли защищать страну Андрей Фединчик, Никита Добрынин и Владимир Остапчук. Так, ведущий канала "Украина" рассказал о своих военных буднях и действиях против врага.

Никто не остается в стороне, когда нашу страну атакует враг. Каждый день мы видим, что происходит в городах и селах, уже утром звоним по телефону родным и друзьям, каждую ночь идем с детьми в бомбоубежище, ждем возвращения защитников домой и пытаемся хоть чем-то помочь другим людям: словом, делом, лекарством, жильем.

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Публичные люди также пытаются привлечь внимание мира к зверствам врага в нашей стране и всячески помогают переселенцам и пострадавшим от оккупантов.

Так, Владимир Остапчук создал Telegram-канал "Помощь диаспоры", чтобы координировать помощь из Европы. Волонтерство, сбор денег для армии и участие в теробороне – именно это его будни.

Территориально я нахожусь между городами: Львов, Ужгород, Тернополь, Белая Церковь, Умань. Я тоже выхожу на ночные рейды теробороны, но один раз в два дня, – рассказал Владимир Остапчук.

Кроме охраны города от российского агрессора, ведущий занимается закупкой амуниции, тепловизоров, дронов, а также других военных принадлежностей для фондов.

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Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает удерживать информационный фронт. Актуальные новости здесь https://t.me/ukraina24tv .

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте еще наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
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Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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