Соловьев призвал наказать Сердючку за песню о Бандере: ответ артистки не заставил себя долго ждать

Верка Сердючка не была бы самой собой, если бы не ответила на неадекватные нападки Соловьева в свойственной ей ироничной манере

Верка Сердючка ответила российскому пропагандисту / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, на прошлой неделе в Сеть попало видео, как Верка Сердючка на концерте исполнила хитовую песню "Батько наш – Бандера", что вызвало огромный резонанс в обществе и Сети. В связи с повышенным вниманием к теме Андрею Данилко даже пришлось комментировать ситуацию, сообщая, что он не вкладывал никакого политического или военного подтекста в это исполнение. Но не оставил без внимания отрывок выступления Сердючки и один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев.

Так, он в эфире своего Youtube-канала "Соловьев Live" заявил, что украинского артиста Андрея Данилко надо наказать за песню "Батько наш – Бандера" и запретить ему выступать в России (до этого многие жители страны-агрессора захейтили Данилко).

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Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. И не надо говорить – ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого <…> Всех на карандаш надо взять,

— сказал Соловьев.

Верка Сердючка не была бы самой собой, если бы не прокомментировала ситуацию в свойственной ей манере. В Инстаграм Сердючка опубликовала "ответ" Владимиру Соловьеву (которого назвала Адольфовичем) и посоветовала ему принять таблетки от шизофрении.

скриншот из Инстаграм Верки Сердючки

Юмор звезды уже оценили многие пользователи. Среди них и телеведущая Леся Никитюк, шоумен Владимир Остапчук и многие другие, которых набралось уже больше 3,5 тысяч.

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скриншот из Инстаграм Верки Сердючки

скриншот из Инстаграм Верки Сердючки

Нам почему-то кажется, что это еще не конец этой истории.

Также напомним, недавно Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая снова публично поддержала Путина.