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Соловьев призвал наказать Сердючку за песню о Бандере: ответ артистки не заставил себя долго ждать

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 22:08
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Верка Сердючка не была бы самой собой, если бы не ответила на неадекватные нападки Соловьева в свойственной ей ироничной манере
Верка Сердючка ответила российскому пропагандисту
Верка Сердючка ответила российскому пропагандисту / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, на прошлой неделе в Сеть попало видео, как Верка Сердючка на концерте исполнила хитовую песню "Батько наш – Бандера", что вызвало огромный резонанс в обществе и Сети. В связи с повышенным вниманием к теме Андрею Данилко даже пришлось комментировать ситуацию, сообщая, что он не вкладывал никакого политического или военного подтекста в это исполнение. Но не оставил без внимания отрывок выступления Сердючки и один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев.

Так, он в эфире своего Youtube-канала "Соловьев Live" заявил, что украинского артиста Андрея Данилко надо наказать за песню "Батько наш – Бандера" и запретить ему выступать в России (до этого многие жители страны-агрессора захейтили Данилко).

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Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. И не надо говорить – ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого <…> Всех на карандаш надо взять,

— сказал Соловьев.

Верка Сердючка не была бы самой собой, если бы не прокомментировала ситуацию в свойственной ей манере. В Инстаграм Сердючка опубликовала "ответ" Владимиру Соловьеву (которого назвала Адольфовичем) и посоветовала ему принять таблетки от шизофрении.

скриншот из Инстаграм Верки Сердючки

Юмор звезды уже оценили многие пользователи. Среди них и телеведущая Леся Никитюк, шоумен Владимир Остапчук и многие другие, которых набралось уже больше 3,5 тысяч.

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скриншот из Инстаграм Верки Сердючки
скриншот из Инстаграм Верки Сердючки

Нам почему-то кажется, что это еще не конец этой истории.

Также напомним, недавно Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая снова публично поддержала Путина.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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