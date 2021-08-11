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Владимира Талашко отстранили от преподавания после секс-скандала

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
11 августа, 13:22
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На днях украинского актера, звезду фильма "В бой идут одни старики" и преподавателя КНУТКиТ им.Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенткам
Владимира Талашко отстранили от преподавания в Карпенко-Карого
Владимира Талашко отстранили от преподавания в Карпенко-Карого / Фото: facebook.com/vladimir.talashko

После того как разгорелся скандал, журналистка Янина Соколова подтвердила, что в Карпенко-Карого есть харрасмент и Владимир Талашко – не единственный такой преподаватель. Пока украинцы по-разному реагировали на происшедшее, Владимира Талашко отстранили от преподавания в университете. Таким образом, курс, который набрал преподаватель на новый учебный год, будет передан другому мастеру, а сам педагог не выйдет на работу с 1 сентября.

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Об этом "Громадському радіо" сообщила исполняющая обязанности ректора университета Карпенко-Карого Галина Миленькая.

Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook, – сказала Галина Миленькая.

Владимир Талашко опровергает обвинения в сексуальных домогательствах.

Что известно о скандале с Владимиром Талашко?

На днях легендарного советского и украинского 75-летнего актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Талашко является преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.

Рассказы девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

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Одна из жертв домогательств преподавателя – актриса Виктория Муштей. Она столкнулась с домогательствами в 18 лет, когда поступала на дикторский факультет. Талашко под предлогом репетиции пригласил девушку в свою квартиру, после чего начал фотографировать и приставать.

"Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла. Я чувствовала ужасный стыд за то, что села к нему в машину и не остановила происходящего раньше", – рассказала Виктория.

На данный момент служебное расследование проводит Министерство культуры и информационной политики.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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