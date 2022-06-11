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Валерий Харчишин впервые рассказал о конфликте с сыном, который служит в ВСУ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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11 июня, 20:13
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Лидер украинской группы "Дурга Ріка" рассказал о своем старшем сыне, которые пошел служить в ВСУ. Всего у музыканта трое детей – двое из них находятся за границей
Валерий Харчишин поссорился с сыном из-за армии
Валерий Харчишин поссорился с сыном из-за армии / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Сын Валерия, Дмитрий, после полномастшабного вторжения РФ в Украину решил вступить в ряды ВСУ. Харчишин, который недавно заявил, что расстался с женой, рассказал о службе сына в армии.

В интервью 24 каналу Валерий признался, что у них с Дмитрием возникла ссора, которую, к счастью, удалось уладить. Сын музыканта находился на севере Украины, а позже его перевели в штаб.

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Сын был на Севере. Там, слава Богу, уже ничего не происходит. Впоследствии его перевели в штаб, из-за чего был обижен на меня. Писал мне: "Это ты повлиял на мое командование, что я очутился в штабе?" Я ему сказал: "Не знаю твоего командования, не знаю, в каком ты батальоне и где служишь. Знаю только, что ты там и все. Поверь мне, я ничего не делал для того, чтобы ты очутился в штабе". Мы с ним немного поругались, но потом он понял, что я к этому не причастен, – рассказал Харчишин.

Валерий Харчишин поссорился с сыном
Валерий Харчишин поссорился с сыном / Фото: пресс-служба НЛО TV

Помимо Дмитрия у Валерия Харчишина есть два младших сына, которые родились в браке с экс-женой – Юлией Кузьминской. Сейчас мальчики с мамой находятся за границей. К счастью, благодаря тому, что Валерий с "Другой Рікой" находится в туре по городам Европы, ему удалось повидаться с сыновьями.

Мне удалось на несколько часов заехать к ним, поговорить, погулять на детской площадке, – поделился музыкант.

Отметим, что у среднего сына Валерия – Евгения – возникли серьезные проблемы со здоровьем. Музыкант не рассказывает, какой диагноз поставили мальчику, однако описал страшные последствия болезни.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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