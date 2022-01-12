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Влажная Настя Каменских подшутила над Потапом в постели: Мой храпунцель (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 января, 17:59
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Певица часто публикует в Сети фото и видео с любимым. В этот раз звезда решила показать, как ее муж сладко спит, но что-то пошло не так
Настя Каменских записала забавное TikTok-видео с участием Потапа.
Настя Каменских записала забавное TikTok-видео с участием Потапа. / Фото: instagram.com/kamenskux

Сейчас Настя Каменских с Потапом наслаждаются отдыхом в солнечной Мексике и набираются силы перед началом нового рабочего года. Но артистка не забывает о своих поклонниках и делится с ними кадрами из отпуска, где она демонстрирует секси-формы в пикантном бикини.

Из Мексики Настя публикует в Instagram фото в разных образах, а также записывает TikTok-видео. Впрочем, на роликах она всегда появлялась сама, а это решила показать своего мужа.

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Так, звезда разместила забавное видео, на котором Потап сладко дремал и вероятно мелодично храпел.

Скриншот instagram/kamenskux

Мой любимый храпунцель, – лаконично подписала ролик Каменских.

Вероятно, ролик Настя записала утром, когда она уже успела принять душ, а муж отдыхал.

На видео певица предстала без мейка, с мокрыми распущенными кудрями и в белом халате. Вместе с Потапом она лежит в постели гостиничного номера.

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Кстати, артистка опубликовала видео не с оригинальным звуком и вместо возможного храпа Потапа подставила популярный трек в TikTok – Bongo cha cha cha Екатерины Валенте. А еще Настя решила воспользоваться маской, которая сменила губы рэпера.

В свою очередь фолловеры поблагодарили Настю за смешной контент. Но были и те, кто упрекнул певицу за ролик, мол артистка издевается над мужем:

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  • Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?
  • Прикольно храпит.
  • Дай поспать человеку.
  • Молодцы, с юмором.
  • Плохая примета фоткать спящих. Мы и так знаем, что он храпит, к этому возрасту уже все храпят.
  • Своего называю храпиз**н.
  • Начал нормальные песни петь.
  • На мой взгляд – это подло, по крайней мере не корректно по отношению к человеку. Это личное. А если бы он вас так, например, вы спящая лежите и попукиваете – тоже нормально было бы?
Скриншот instagram/kamenskux

Напомним, ранее NK записала короткое видео для TikTok вместе с российским артистом Александром Ревой.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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