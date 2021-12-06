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Вместо Огневич Холостячкой могла стать другая известная певица: Не прошла кастинг

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 14:18
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Как оказалось, певица Злата Огневич могла бы не стать главной героиней романтического реалити. Попытаться найти свою судьбу стремились и другие селебретис
Миша Романова могла стать героиней реалити "Холостячка-2".
Миша Романова могла стать героиней реалити "Холостячка-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Instagram/misharomanova

Вот и прошел финальный выпуск реалити "Холостячка-2", где за сердце Златы Огневич боролись три мужчины – Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Однако певица сказала "да" Андрею и именно ему призналась в любви.

Но стало известно, что главной героиней шоу могла быть совсем не Огневич. Так, найти избранника на всю жизнь могла бы экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова. Кандидатуру этой артистки создатели "Холостячки" рассматривали для проекта.

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В то же время Романова подтвердила, что действительно проходила кастинг, также с ней проводили пробные свидания.

Но, по словам певицы, после пробных съемок ее кандидатуру отсеяли и выбрали Огневич.

Это правда. Я участвовала в отборе. Я была одной из претенденток. Снимали мы там одну пилотную версию, но взяли другую девочку, другую артистку. Я должна была участвовать в этом шоу, но, наверное, не прошла кастинг, – рассказала Миша в интервью радио "Русский хит".

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Кстати, раньше о кандидатуре Романовой говорила и звезда первого сезона реалити Ксения Мишина, которая в финале выбрала Александра Эллерта, с которым вскоре они разошлись

Актриса объясняла, что она была единственной претенденткой на роль "Холостячки-1", а для второго сезона проводился кастинг, где вполне могли выбрать Мишу Романову, однако по непонятным причинам этого не произошло.

Напомним, что после того, как Огневич сделала свой выбор, на нее посыпался хейт в Сети. Поклонники говорят певице, что она "сделала большую ошибку". Многие думали, что идеальная пара для Златы – Дмитрий Шевченко.

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Артистка не стала молчать и ответила на острую критику фолловеров. Она поблагодарила подписчиков, что нашли для нее время и "выпустили ракету в комментариях".

Что известно о Мише Романовой

Настоящее имя певицы – Наталья Могиленец. Она родилась в Херсоне в 1993 году. С 2013 по 2018 год была участницей группы "ВИА Гра", после того как одержала победы на проекте "Хочу до Меладзе". Сейчас артистка строит сольную карьеру.

Миша Романова
Миша Романова / Фото: Instagram/misharomanova

Звезде часто приписывали роман с Максом Барским. В 2020 году Романова впервые рассказала, что у нее действительно были отношения с певцом, однако сейчас их связывает только дружба.

Известно, что в начале карьера Миша Романова жила в одной квартире с Максом Барским. Тогда она переехала в Киев для поступления в академию эстрадного и циркового искусства.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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