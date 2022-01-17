Внучка Ротару носит кольцо с огромным бриллиантом: собралась замуж за парня из списка Forbes?

Разговоры о том, что молодая внучка Софии Ротару вот-вот выйдет замуж появились сразу же, как стало известно об отношениях девушки с бойфрендом-предпринимателем

Соня Евдокименко показала огромный бриллиант на пальце / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Отношения Софии Евдокменко с ее возлюбленным Денисом Ждановым стремительно развиваются. Недавно они поделились нежным фото со свадьбы друзей, но поклонников интересует, когда же София пойдет под венец.

Девушка заинтриговала свою аудиторию в Instagram фотографией с кольцом на пальце. Внушительный камень на тонкой ручке Софии сразу бросился в глаза.

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И хотя кольцо было надето не на безымянный палец, как это принято при помолвке, а на средний, у поклонников появились все основания думать, что украшение все же подарили во время предложения руки и сердца.

На это намекнула форма самого камня. Как известно, среди колец для помолвки тоже есть свои особые правила. Например, такая форма бриллианта одна из самых популярных и очень часто такие кольца и заявляют, как украшения для помолвки.

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Купить такое колечко в Украине будет не дешево, ведь вес и количество карат у него довольно приличное. Так, на одном из сайтов стоимость полмолвочного кольца с бриллиантом из белого золота – почти 3,5 тысячи долларов.

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Но действительно ли София приняла предложение руки и сердца от Дениса? В эксклюзивном комментарии для сайта "Сегодня" отец Софии, Руслан Евдокименко, опроверг слухи о помолвке дочери.

Никто никуда не выходит, – посмеялся продюсер. – Советую всем меньше слушать слухи и сплетни, – заявил сын Софии Ротару.

Так это на самом деле, или же пока пара не хочет раскрывать подробности своей личной жизни, узнаем спустя время. Но если же кольцо действительно было очередным подарком на праздничную дату, то боимся даже предположить, какой роскошный бриллиант преподнесет Денис Жданов Софии на помолвку.

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Соня Евдокименко с бойфрендом Денисом Ждановым / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Ранее мы писали о том, что Руслан Евдокименко показал роскошный особняк Софии Ротару под Киевом.