Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚨 Суд над Порошенко 😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Регина беременна

Здоровье Куравлева

Откровения Танчинца

Сольный трек Asti

Тайный сын Джоли

Ахеджакова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Внучка Ротару носит кольцо с огромным бриллиантом: собралась замуж за парня из списка Forbes?

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 19:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Разговоры о том, что молодая внучка Софии Ротару вот-вот выйдет замуж появились сразу же, как стало известно об отношениях девушки с бойфрендом-предпринимателем
Соня Евдокименко показала огромный бриллиант на пальце
Соня Евдокименко показала огромный бриллиант на пальце / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Отношения Софии Евдокменко с ее возлюбленным Денисом Ждановым стремительно развиваются. Недавно они поделились нежным фото со свадьбы друзей, но поклонников интересует, когда же София пойдет под венец.

Девушка заинтриговала свою аудиторию в Instagram фотографией с кольцом на пальце. Внушительный камень на тонкой ручке Софии сразу бросился в глаза.

Реклама

И хотя кольцо было надето не на безымянный палец, как это принято при помолвке, а на средний, у поклонников появились все основания думать, что украшение все же подарили во время предложения руки и сердца.

На это намекнула форма самого камня. Как известно, среди колец для помолвки тоже есть свои особые правила. Например, такая форма бриллианта одна из самых популярных и очень часто такие кольца и заявляют, как украшения для помолвки.

Реклама

Купить такое колечко в Украине будет не дешево, ведь вес и количество карат у него довольно приличное. Так, на одном из сайтов стоимость полмолвочного кольца с бриллиантом из белого золота – почти 3,5 тысячи долларов.

Скриншот

Но действительно ли София приняла предложение руки и сердца от Дениса? В эксклюзивном комментарии для сайта "Сегодня" отец Софии, Руслан Евдокименко, опроверг слухи о помолвке дочери.

Никто никуда не выходит, – посмеялся продюсер. – Советую всем меньше слушать слухи и сплетни, – заявил сын Софии Ротару.

Так это на самом деле, или же пока пара не хочет раскрывать подробности своей личной жизни, узнаем спустя время. Но если же кольцо действительно было очередным подарком на праздничную дату, то боимся даже предположить, какой роскошный бриллиант преподнесет Денис Жданов Софии на помолвку.

Реклама

Соня Евдокименко с бойфрендом Денисом Ждановым
Соня Евдокименко с бойфрендом Денисом Ждановым / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Ранее мы писали о том, что Руслан Евдокименко показал роскошный особняк Софии Ротару под Киевом.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять