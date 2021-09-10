Внучка Ротару показала, как отдохнула в Италии со своим парнем из списка Forbes (видео)

20-летняя Соня Евдокименко и ее молодой человек, 32-летний предприниматель Денис Жаданов отметили первую годовщину отношений

Внучка Софии Ротару показала видео, как отдохнула в Италии со своим парнем из списка Forbes / Фото: скриншот

Летнее путешествие оказалось для пары очень романтичным. Они посетили несколько регионов живописной страны.

У себя на YouTube-канале внучка Софии Ротару опубликовала новое видео с романтических каникул и показала, как они отметили первую годовщину отношений.

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Что известно о романе Софии Евдокименко и Дениса Жаданова?

Соня и Денис заявили о том, что состоят в отношениях, зимой 2020 года. До этого внучка Софии Ротару встречалась с французом Марко Дюменилем.

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Денис Жаданов – 32-летний предприниматель родом из Украины. Сейчас он – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис Жаданов появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" (30 Under 30 Europe).

Соня Евдокименко с Денисом Жадановым / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко познакомилась с Денисом в Нью-Йорке, так как сейчас там учится и строит модельную карьеру.

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