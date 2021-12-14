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Внучка Ротару показала нежное фото со своим бойфрендом-предпринимателем

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 17:05
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Романтическим фотографиями со свадьбы друзей пары в Мексике внучка известной певицы София и ее 33-летний бойфренд Денис поделились в своих Instagram-аккаунтах
Соня Евдокименко поделилась фото с парнем
Соня Евдокименко поделилась фото с парнем / Фото: Instagram: iamsofiaeve

20-летняя София Евдокимова старается не часто публиковать фотографии вместе со своим возлюбленным, бизнесменом из списка Forbes Денисом Ждановым. Редкими кадрами из совместного отдыха девушка поделилась в Instagram совсем недавно.

На этот раз пара решила запечатлеть счастливый момент на свадьбе у своих друзей в Мексике. На фото, опубликованном в ленте, Денис нежно обнял свою возлюбленную.

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Соня Евдокименко с бойфрендом Денисом Ждановым
Соня Евдокименко с бойфрендом Денисом Ждановым / Фото: Instagram: iamsofiaeve

В комментариях под публикацией фолловеры отметили, что бойфренд Софии очень похож на ее дедушку Анатолия, супруга Софии Ротару. Также любопытные комментаторы поспешили узнать, когда же состоится собственная свадьба Софии и Дениса.

  • "Сонечка ваша свадьба когда?"
  • "Ваш мальчик тоже хорош"
  • "Ваш парень похож на вашего дедушку Анатолия. Типаж такой же. Красивая вы пара"
  • "Подумала вы вышли замуж!"
Скриншот -instagram.com/iamsofiaeve

Однако, своими планами на дальнейшую совместную жизнь пара пока не делится. Известно, что Евдокименко и Жданов вместе уже больше года, отношения между возлюбленными начали развиваться зимой 2020.

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