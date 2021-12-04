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Внучка Ротару показала редкие кадры со старшим на 13 лет бойфрендом. Смотрите райские фото из Мексики

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
4 декабря, 13:34
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На днях любимому 20-летней Соне Евдокименко – Денису Жаданову – исполнилось 33 года. По этому случаю парочка отправилась в романтическое путешествие
Соня Евдокимено показала, как отметила день рождения своего 33-летнего любимого.
Соня Евдокимено показала, как отметила день рождения своего 33-летнего любимого. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, которая недавно засветила грудь в пикантной фотосессии, не любит афишировать свою личную жизнь. Поэтому милых фотографий девушки с бойфрендом в Сети почти нет. Однако модель все-таки решила обрадовать поклонников редкими кадрами с Денисом на отдыхе.

Парочка сейчас отмечает 33-летие Дениса. Этот особый день они решили провести в "горячей" Мексике.

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Соня и Денис наслаждаются райскими каникулами в теплой стране. И этим модель не смогла похвастаться в Instastories .

Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, что именинника с утра ждали теплые слова с поздравлениями от любимой и аппетитный завтрак. Также в путешествие Денис и Соня взяли, вероятно, своего домашнего любимца – пушистую собачку

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Также влюбленные организовали себе прогулку по городу и побережью, кроме того, они лакомились множеством мексиканских блюд.

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Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Отдельно опубликовал в Instagram фото с внучкой знаменитости сам Жаданов и поблагодарил всем фолловерам за поздравление.

Мне 33 года. Уже по традиции, я просыпаюсь ранним утром и встречаю восход солнца у океана. Празднуем с Соней, но думаю о многих людях. Спасибо всем, кто делает мою жизнь невероятной, – подписал фото счастливый именинник.

Соня Евдокименко и Денис Жаданов встречаются уже больше года.
Соня Евдокименко и Денис Жаданов встречаются уже больше года. / Фото: instagram.com/denzhadanov

Однако неизвестно, как именно Соня поздравила бойфренда с днем рождения, и какой сюрприз устроила ему. Вероятно, звезда не будет раскрывать такие подробности своих отношений.

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Коротко о паре

Сейчас Соня учится в нью-йоркском университете Parsons For Design и строит модельную карьеру.

Зимой 2020 года стало известно, что девушка встречается с предпринимателем Денисом Жадановым. До этого Соня находилась в отношениях с французом Марко Дюменилем.

Соня Євдокименко з Денисом Жадановим
Соня Євдокименко з Денисом Жадановим / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Денис Жаданов, как и Евдокименко, родом из Украины. Сейчас мужчина – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы младше 30 лет".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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