Внучка Ротару показала редкие кадры со старшим на 13 лет бойфрендом. Смотрите райские фото из Мексики

Внучка Софии Ротару, которая недавно засветила грудь в пикантной фотосессии, не любит афишировать свою личную жизнь. Поэтому милых фотографий девушки с бойфрендом в Сети почти нет. Однако модель все-таки решила обрадовать поклонников редкими кадрами с Денисом на отдыхе.
Парочка сейчас отмечает 33-летие Дениса. Этот особый день они решили провести в "горячей" Мексике.
Соня и Денис наслаждаются райскими каникулами в теплой стране. И этим модель не смогла похвастаться в Instastories .
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Отметим, что именинника с утра ждали теплые слова с поздравлениями от любимой и аппетитный завтрак. Также в путешествие Денис и Соня взяли, вероятно, своего домашнего любимца – пушистую собачку
Также влюбленные организовали себе прогулку по городу и побережью, кроме того, они лакомились множеством мексиканских блюд.
Отдельно опубликовал в Instagram фото с внучкой знаменитости сам Жаданов и поблагодарил всем фолловерам за поздравление.
Мне 33 года. Уже по традиции, я просыпаюсь ранним утром и встречаю восход солнца у океана. Празднуем с Соней, но думаю о многих людях. Спасибо всем, кто делает мою жизнь невероятной, – подписал фото счастливый именинник.
Однако неизвестно, как именно Соня поздравила бойфренда с днем рождения, и какой сюрприз устроила ему. Вероятно, звезда не будет раскрывать такие подробности своих отношений.
Коротко о паре
Сейчас Соня учится в нью-йоркском университете Parsons For Design и строит модельную карьеру.
Зимой 2020 года стало известно, что девушка встречается с предпринимателем Денисом Жадановым. До этого Соня находилась в отношениях с французом Марко Дюменилем.
Денис Жаданов, как и Евдокименко, родом из Украины. Сейчас мужчина – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы младше 30 лет".
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