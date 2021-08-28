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Внучка Ротару с полуобнаженной грудью прогулялась по Киеву (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 августа, 07:00
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Соня Евдокименко была замечена в столице с своей мамой. Для жаркой погоды 20-летняя внучка знаменитости выбрала откровенный наряд
Внучка Ротару засветила грудь на прогулке в Киеве
Внучка Ротару засветила грудь на прогулке в Киеве / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Недавно Соня Евдокименко отметила первую годовщину отношений со своим парнем из списка Forbes в Италии. После этого она отправилась в Украину, где проводит остаток лета.

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Внучка Ротару не часто публикует фотографии со своей семьей, но на этот раз она поделилась с подписчиками в Instagram кадром, на котором она запечатлена вместе с мамой.

Женщины сделали селфи на Андреевском спуске. Для прогулки Соня выбрала откровенный черный топ, который едва прикрыл ее грудь.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Напомним, что София Ротару после "Новой волны" в Сочи выступила на концерте ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийском". Она исполнила две свои самые популярные песни – "Червона рута" и "Одна калина".

Для выхода на сцену София Ротару выбрала платье красного цвета с воланами. Образ дополнил нюдовый макияж.

Смотрите, как это было:

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До концерта ко Дню Независимости в Киеве состоялась церемония награждения "Национальная легенда Украины". Награду из рук президента также получила София Михайловна.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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