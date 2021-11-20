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Внучка Софии Ротару засветила грудь в пикантной фотосессии: Тихая буря

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
20 ноября, 09:51
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20-летняя модель Соня Евдокименко изрядно взбудоражила воображение своих поклонников. И все из-за откровенных снимков, сделанных на улице Нью-Йорка
Модель показала новые пикантные фотографии.
Модель показала новые пикантные фотографии. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Внучка знаменитости, которая недавно отметила со своим бойфрендом первую годовщину отношений, иногда любит произвести фурор в Сети пикантными фотосетами. На этот раз она эстетически позировала в откровенном черном топе от Jaquemus, который слегка прикрывал грудь.

Отметим, что такой наряд застегивается с помощью специальной шпильки. Неудивительно, что частично было видно бюст Сони.

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Звезда опубликовала фото в черно-белом стиле в Instagram. На одной фотографии она позирует для пикантного фотосета возле здания.

Тихая буря, – лаконично подписала фото Евдокименко.

Соня Евдокименко позировала для фотосета в Нью-Йорке.
Соня Евдокименко позировала для фотосета в Нью-Йорке. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Другое фото внучки Ротару было портретное. На кадрах видно, что девушка собрала волосы в хвостик. А образ дополнила довольно сдержанным и естественным мейком. Она сделала акцент на глазах, нарисовав привлекательные стрелки.

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Для фотосессии модель нанесла легкий макияж.
Для фотосессии модель нанесла легкий макияж. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Кстати, вы заметили какие потрясающие и качественные кадры у Сони. Кажется, мы знаем в чем же секрет фотоуспеха.

В Сети фолловеры сразу же оценили стройность Сони и ее невероятную грациозность:

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  • Прекрасные кадры, сестричка.
  • Фото просто высшая лига.
  • Соня, ты удивительная красавица!
Фото: Скриншот instagram/ iamsofiaeve

Отметим, что знаменитость не впервые появились на снимках в откровенной кофточке. Еще в конце лета девушка хвасталась ею во время путешествия в Украину – на Андреевском спуске.

Соня позирует в откровенной блузке на Андреевском спуске.
Соня позирует в откровенной блузке на Андреевском спуске. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Кратко о звезде

Соня родилась в 2001 году. Ее отец – единственный сын Софии Ротару – продюсер Руслан Евдокименко. Сейчас девушка учится в нью-йоркском университете Parsons For Design и строит модельную карьеру.

Зимой 2020 года стало известно, что девушка встречается с предпринимателем Денисом Жадановым. До этого Соня находилась в отношениях с французом Марком Дюменилем.

Соня Евдокименко с Денисом Жадановым
Соня Евдокименко с Денисом Жадановым / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Денису Жаданову 32 года, он родом из Украины. Сейчас мужчина – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы младше 30 лет".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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