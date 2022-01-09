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Внучка врага Украины Кобзона сыграла роскошную свадьбу на элитном курорте (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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9 января, 17:36
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22-летняя Идель Раппопорт вышла замуж совсем не в донецкой степи, которую воспевал в своих песнях ее дедушка
Внучка Кобзона вышла замуж в Испании
Внучка Кобзона вышла замуж в Испании / Фото: YouTube, instagram.com/electrel

Внучка умершего в 2018 году известного советского певца Иосифа Кобзона – Идель Раппопорт вышла замуж.

Церемония прошла в курортном городе Марбелья, в Испании. Снимками 22-летняя девушка поделилась в Instagram-профиле.

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Отличное начало 2022 года, — подписала фото Идель.

На фото можно увидеть жениха и невесту, четырехъярусный торт и место, где проходила свадьба.

Внучка Иосифа Кобзона с женихом
Внучка Иосифа Кобзона с женихом / Фото: instagram.com/electrel

На свадьбе присутствовали все родственники и близкие Идель и ее избранника Рафи Брауди, с которым внучка Кобзона встречается более трех лет.

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Внучка Кобзона вышла замуж в Испании
Внучка Кобзона вышла замуж в Испании / Фото: instagram.com/electrel

Влюбленные живут в Австралии, но церемонию решили провести поближе к России, чтобы все Кобзоны смогли прилететь на торжество.

Внучка Кобзона вышла замуж в Испании
Внучка Кобзона вышла замуж в Испании / Фото: instagram.com/casadelaeramarbella

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Старшая внучка Иосифа Кобзона родилась в Лондоне в 1999 году. Она стала первым ребенком Натальи Раппопорт-Кобзон – единственной дочери Иосифа Давыдовича – и ее супруга, предпринимателя Юрия Раппопорта. Всего у Кобзона семь внуков.

Кобзон и Украина

Иосиф Кобзон родился в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

Кобзон поддержал оккупацию Крыма Россией. После этого Латвия запретила певцу въезд на территорию страны, как и Украина – СБУ внесла Кобзона в черный список.

Сам же певец неоднократно посещал оккупированные РФ Донецк и Луганск, где дал несколько концертов и передал своим землякам гуманитарную помощь. Кобзон был удостоен награды "Герой Донецкой Народной Республики" и получил гражданство так называемой "ДНР".

Иосиф Кобзон поддерживал агрессию РФ в отношении Украины
Иосиф Кобзон поддерживал агрессию РФ в отношении Украины / Фото: YouTube

В 2018 году указом Порошенко артист был лишен украинских государственных наград.

В последние годы жизни Кобзон не единожды оказывался в центре внимания СМИ из-за своих ярых и довольно грубых высказываний в адрес Украины. Исполнитель охотно комментировал события на Евромайдане, решение страны о евроинтеграции – все это артист зачастую назвал "мракобесием" "больной" или "сумасшедшей" страны.

Ранее вдова Кобзона впервые показала сына, о котором до сих пор не было известно.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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