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Внук Софии Ротару после провальной попытки побега из Украины оставил загадочное послание в Сети

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 июня, 15:57
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28-летний Анатолий Евдокименко стал редким гостем в Instagram после нападения РФ на Украину. Как на возвращение диджея отреагировала звездная бабушка и сестра – расскажет "Сегодня"
Анатолий Евдокименко опубликовал пост в Instagram, посыл которого неизвестен
Анатолий Евдокименко опубликовал пост в Instagram, посыл которого неизвестен / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале марта музыкант Анатолий и его отец Руслан Евдокименко оказались у всех на слуху. И все из-за скандального поступка. Родственники Софии Ротару пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на надувной лодке. Вместе с ними было еще несколько мужчин призывного возраста. Каждый заплатил по 2 тысячи долларов гражданину Молдовы, чтобы тот помог им провести эту аферу. Однако пограничники задержали беглецов в Винницкой области.

После этой новости внук и сын Софии Михайловны громко "прославились" в Сети. Сама артистка инцидент никак не комментировала. Также Руслан с Анатолием решили забыть этот эпизод из жизни.

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Анатолий исчез из соцсетей. Только 23 марта молодой диджей опубликовал фото в Instastories в честь...своего дня рождения.

Прошло несколько месяцев и внук Ротару снова решил напомнить о себе в Instagram . Он опубликовал черно-белый снимок, где задумчиво позирует, сидя в кресле.

Анатолий Евдокименко в последнее время редко появляется в соцсетях
Анатолий Евдокименко в последнее время редко появляется в соцсетях / Фото: instagram.com/shmn

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Мне казалось, что я вижу сон, от которого уже никогда не проснусь, – подписал кадр Анатолий, не уточнив, о чем именно идет речь.

Возможно, Евдокименко-младший говорил о войне, или о своем неудачном бегстве или же в жизни его постигло какое-то несчастье. Фанатам осталось только догадываться, что это за посыл оставил музыкант.

На загадочный пост Анатолия уже отреагировали его звездные родственники. София Михайловна, младшая сестра София и родители оставили под публикацией....просто смайлики:

Скриншот Instagram

Кстати, говорят, что Анатолий сейчас находится в Нью-Йорке. Однако официального подтверждения пока нет.

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Кратко о внуке Софии Ротару

Анатолий Евдокименко – первенец единственного сына Софии Ротару – Руслана и его жены Светланы. Также у него есть 21-летняя сестра София, которая сейчас учится в Нью-Йорке и строит карьеру модели.

Внук артистки до войны большую часть времени проводил в Лондоне. Известно, что он профессионально занимается фотографией, а также пробует себя в роли фотомодели. Кроме того, Анатолий пишет музыку. Ранее он исполнял песни в жанре хип-хоп на русском и создавал ремиксы для популярных треков. Музыкант придумал творческий псевдоним DJ SHMN.

Раньше мы подробнее рассказывали, чем занимается внук Софии Ротару .

Напомним, на днях София Михайловна вернулась в соцсети и все из-за обстрела ТЦ в Кременчуге.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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