Вот это любовь! Джамала поделилась трогательными семейными фото в день рождения супруга

Сегодня Бекир празднует день рождения. По этому поводу Джа засыпала свой Instagram-профиль совместными кадрами с мужем и детьми

Джамала поздравила супруга с днем рождения / Фото: instagram.com/jamalajaaa

И хотя супруг артистки не часто появляется на публике вместе со своей звездной женой, камер Бекир не избегает.

Серию фото с любимым мужчиной Джа, которая недавно сама отпраздновала 38-летие, разместила в посте-поздравлении, где коротко обратилась к мужчине: "Будь всегда. Люблю".

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Чтобы посмотреть все фотографии Джамалы с ее мужем, свайпайте влево:

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Напомним, что Джамала и Бекир Сулейманов воспитывают двоих сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

Джамала с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Со своим будущим мужем Джа познакомилась на одной из встреч крымских татар. Поговорив, они сразу же поняли, что подходят друг другу. В 2017 году Джамала и Бекир поженились, а через год у них родился первенец. Второго ребенка певица родила 20 июня 2020 года.