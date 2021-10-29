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Вот это любовь! Джамала поделилась трогательными семейными фото в день рождения супруга

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
29 октября, 12:24
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Сегодня Бекир празднует день рождения. По этому поводу Джа засыпала свой Instagram-профиль совместными кадрами с мужем и детьми
Джамала поздравила супруга с днем рождения
Джамала поздравила супруга с днем рождения / Фото: instagram.com/jamalajaaa

И хотя супруг артистки не часто появляется на публике вместе со своей звездной женой, камер Бекир не избегает.

Серию фото с любимым мужчиной Джа, которая недавно сама отпраздновала 38-летие, разместила в посте-поздравлении, где коротко обратилась к мужчине: "Будь всегда. Люблю".

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Чтобы посмотреть все фотографии Джамалы с ее мужем, свайпайте влево:

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Напомним, что Джамала и Бекир Сулейманов воспитывают двоих сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

Джамала с мужем и сыновьями
Джамала с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Со своим будущим мужем Джа познакомилась на одной из встреч крымских татар. Поговорив, они сразу же поняли, что подходят друг другу. В 2017 году Джамала и Бекир поженились, а через год у них родился первенец. Второго ребенка певица родила 20 июня 2020 года.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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