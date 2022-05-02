Вот это поворот! Билозир вызверилась на Полякову и припомнила ей кокошник и дружбу с Киркоровым

Между певицами разгорелся большой скандал из-за песни

Оксана Билозир обвинила Олю Полякову в хайпе / Фото: facebook/polyakovamusic, instagram.com/oksana.bilozir

Оксана Билозир озвучила претензии к Оле Поляковой из-за ее исполнения композиции "Колискова мелодія України" на известное произведение Мирослава Скорика "Мелодія". Билозир даже пригрозила ей, а также двум другим певицам судом.

Полякова в свою очередь объяснила Билозир, что "Колискова" не имеет никакого отношения к ее песне. Также Оля обвинила в пиаре во время войны народную артистку.

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На этом перепалка не закончилась. На днях Билозир опубликовала в Facebook архивное видео исполнения песни "Молитва". Артистка объяснила, что поэт Богдан Стельмах и композитор Мирослав Скорик объединились, чтобы шедевр мировой классической музыки "Мелодія" стала песней-реквием "Свіча" – песней, которая выплакала тоску по миллионам украинцев, которых заморили голодом на плодородной земле.

Певица подчеркнула, что эта композиция была создана, чтобы донести трагедию всего украинского народа. Также она заявила, что война против Украины началась не в 2014 году, а геноцид происходил еще во время Голодомора 1932-1933 годов.

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И как можно было из этой мелодии, песни-реквием "Свіча" забрать контент (стихи), сменить слова на "Колискову" и унести в мир? Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последний бой за Украину! Это осознает каждый из нас, кто не покинул Украину, – написала Билозир.

Артистка обратилась к Поляковой и припомнила ей кокошник, который был когда-то частью ее образа, и дружбу с Филиппом Киркоровым. Также Билозир не обошла тот факт, что во время войны Оля уехала во Францию.

Может, во Франции нет времени почитать историю своего народа, может, и прут эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может, сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хотя "русский" кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными страны-агрессора, украинцы своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее, – добавила певица.

Кроме того, Билозир обвинила Полякову в хайпе. По словам артистки, "Оля проявила свою истинную сущность".

У нас в Украине говорят в таком случае – на воре и шапка горит! Война, вы говорите? Так может, ею и прикроемся? Не получится, как привыкли, заменять ценности на ценники. Пора меняться и бороться за свою страну и на духовном фронте! – добавила Билозир.

Напомним, на днях Екатерина Осадча осудила Оксану Билозир за ссору с Олей Поляковой. Телеведущая считает, что не время бить горшки.