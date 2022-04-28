Вот это поворот! Дантес поздравил с днем рождения бывшую жену нового парня Дорофеевой

Неожиданно для всех Владимир Дантес публично поздравил с днем рождения бывшую жену Михаила Кацурина, которому приписывают роман с Надей Дорофеевой

Владимир Дантес поздравил с днем рождения Дашу Кацурину / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Настоящий любовный четырехугольник случился между экс-супругами Надей Дорофеевой и Владимир Дантесом, которые по документам, кстати, до сих пор женаты.

Не успели фанаты оклематься от новостей о разводе пары, как их ждал сюрприз – Надю застали в объятиях другого. Согласно слухам новым бойфрендом певицы оказался ресторатор Михаил Кацурин, который в марте также сообщил о расставании с женой.

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Ни для кого не секрет, что Дорофеева и Дантес тесно дружили с семьей Кацуриных. Но полной неожиданностью стало то, что в день рождения Даши Кацуриной ее поздравил только Вова, а вот Надя и Миша от поздравлений отказались (публичных точно).

С днем рождения! Уверен, все будет лучше, чем было! – написал Дантес.

Скриншот – instagram.com/vladimirdantes

Теперь у поклонников появилось еще больше тем для обсуждений и слухов. К слову, раньше в Сети часто шутили о романе Дантеса и Кацуриной. Друзья даже подогревали интерес публики и шутили о своем тайном романе.

Так, под публикацией Даши с новостью о беременность они посмеялись, что отец малыша на самом деле Вова. Вот такие вот запутанные отношения!

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Фото – clutch.net.ua

Кстати, Надя Дорофеева никак не комментирует слухи о новых отношениях с Кацуриным, но признается, что готова встретить новую любовь.