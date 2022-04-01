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Война все изменила: Анастасия Приходько впервые за три года заговорила с мамой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 11:32
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Из-за семейного конфликта певица долго не общалась с мамой. Однако во время войны их связь восстановилась
Анастасия Приходько из-за войны помирилась с мамой
Анастасия Приходько из-за войны помирилась с мамой / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько, которая пристыдила мужчин-беглецов, рассказала, что мама первой шагнула на примирение. Она написала в первую неделю войны дочери. А артистка решила ответить.

Мне через неделю написала мама, и я ей ответила. Решила, что сейчас не время выяснять с ней отношения. Подумала, если ей так легче, если она набралась смелости через три года написать, то я думаю, что в такое время, наверное, надо общаться. Я решила так, – вспомнила Приходько в интервью DOROTYE .

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Певица отметила, что ее родные не уехали за границу, как и она сама. Так, родственники звезды находятся за пределами Киева – там у них есть дом.

Напомним, что около года назад Анастасия Приходько признавалась об "измене" со стороны близких . Это стало причиной прекращения общения со всей семьей. Однако подробности конфликта звезда не стала рассекречиваться.

К слову, раньше Анастасия Приходько разнесла в пух и прах Ани Лорак, которая замалчивает войну в Украине.

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Анастасия Рогожинская
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