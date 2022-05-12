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Война заставила: Яна Глущенко из "Дизель шоу" познакомилась с экс-женой своего мужа

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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12 мая, 17:05
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У супруга Яны, Олега Збаращука, есть сын от первого брака. Яна рассказала, как она познакомилась с матерью мальчика, а также поделилась планами о пополнении в семье
Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко была вынуждена познакомиться с бывшей женой своего мужа
Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко была вынуждена познакомиться с бывшей женой своего мужа / Фото: instagram.com/yamo4ka

Звезда "Дизель шоу" рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", кто помог ей справиться с чувством вины, а также при каких обстоятельствах актриса познакомилась с бывшей женой своего мужа.

И звезды, и обычные женщины во время войны стали просто матерями, которые защищают своих детей, поэтому украинки уехали из страны в более безопасные места. Но у многих из них это решение до сих пор вызывает чувство вины перед Родиной.

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Актриса Яна Глущенко тоже оставила свой дом, чтобы защитить маленького сына от взрывов, артобстрелов и других ужасов войны.

Я чувствую свою вину за то, что сейчас не в Украине, – призналась гостья программы "Зірковий шлях". – Но меня успокоил муж. Он сказал: "Единственное, что ты можешь сделать ценное для страны – сохранить детей". Я помогаю финансово, информационно – это то, чем я сейчас занимаюсь. Если бы у меня не было маленького сына – я бы не уехала из Украины.

Вместе с актрисой в более безопасное место также переехал сын ее мужа Олега Збаращука от предыдущего брака и старшие сестры мальчика. Так вышло, что во время войны звезда встретила бывшую жену Олега.

Я сказала ей: "При каких обстоятельствах мы бы еще познакомились?" – с улыбкой рассказала Яна Глущенко. – Но мы нашли общий язык.

По словам гости программы "Зірковий шлях", ее маленький сын очень хочет домой, но она находит правильные слова, чтобы объяснить, почему сейчас нельзя возвращаться в Украину.

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Я не уточняла в разговоре с сыном, что такое война. Вообще мне не хотелось бы, чтобы он понимал все так, как оно есть на самом деле, – объяснила звезда. – Я пока оберегаю Тамерлана от этой информации. Ему всего 4 годика.

Яна Глущенко с сыном Тамерланом
Яна Глущенко с сыном Тамерланом / Фото: instagram.com/yamo4ka

Муж актрисы остался в Украине, сейчас он занимается волонтерской деятельностью.

Сегодня у украинцев одно желание – победить врага, но очень приятно, что люди начали мечтать еще и о чем-то личном. Звезда тоже поделилась своими планами.

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Как только началась война, я сказала мужу: "Когда мы победим – пойдем за девочкой, – призналась Яна Глущенко в интервью каналу "Украина" – Поэтому уже нужно победить, нужно уже возвращаться домой.

Ранее мы сообщали, что певица MamaRika с маленьким сыном вернулась в Украину из эвакуации.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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