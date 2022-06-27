Враг обстрелял многоэтажку, где живет телеведущая Лидия Таран. Что с квартирой звезды?

В воскресенье враг снова совершил атаку на Киев – было выпущено минимум 14 российских ракет. Одна из них попала в многоэтажку на Лукьяновке. Есть погибший и раненые, в том числе семилетняя девочка. Также телеведущая Леся Никитюк рассказала шокирующую новость – одна ракета прилетела в район, где она проживает.
Лидия Таран поделилась, что в результате ракетных обстрелов была повреждена и ее квартира. Об этом телеведущая написала в комментариях под постом своей коллеги Евгении Цветанской в Facebook .
Нелюди. Не трогайте мой дом. И мою страну!, – написала Евгения.
Лидия Таран прокомментировала, что в ее дом в Киеве попала ракета. К счастью, на тот момент телеведущей и ее дочери в квартире не было.
Ракетный удар по Киеву
Все выбито, но кажется не горит. Главное, что там не было меня и малышки. Меня усиленно из эфира прям призывают вернуться, потому что в Киеве уже безопасно. Я себе представила, что дала слабину и приехала, чтобы не чувствовать себя предательницей, – написала телеведущая.
Пользователи Сети выразили поддержку Таран и отметили, что не надо упрекать себя в предательстве.
Отметим, что 44-летняя телезвезда вместе с дочкой Василиной находится во Франции. В мае Таран уже рассказывала, что в ее дом попала российская ракета и в результате чего погибла журналистка Вера Гирич. Ведущая признавалась, что ей страшно возвращаться домой.
Безопасность – самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент, почему пока мы не собираемся возвращаться домой, – объясняла тогда Лидия Таран в эфире национального телемарафона.
Утренний ракетный удар по Киеву
Около 6:30 утра 26 июня враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку на Лукьяновке . В результате обстрела возник пожар в 9-этажном жилом доме.
По словам спасателей, семилетнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских ношей транспортировали и передали медицинским работникам "Охматдета". Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под развалин дома.
Пострадавшую девочку зовут Евгения . Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины обнаружили на улице, иссеченный осколками. Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.
Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"