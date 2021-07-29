Время подумать: Ани Лорак заинтриговала фотографией в бикини

Сейчас Ани Лорак отдыхает в Турции. Певица готовится к предстоящим шоу в Одессе. Напомним, что артистка не выступала в Украине с 2014 года, так что это будет ее первый концерт за семь лет.
На фотографиях Лорак позирует сидя в белом купальнике, демонстрируя стройные ноги и бюст.
Время подумать, время загрузить новую программу, – загадочно написала в публикации Ани.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Поклонники в комментариях написали, что очень ждут встречи с любимицей в Украине и засыпали ее комплиментами:
- "Ну какова же красота"
- "Любимая моя Ани бесподобна"
- "Можно с ума сойти от этой красоты"
- "Вы очень красивая женщина"
- "Красавица"
В сторис Ани Лорак также показала фотографию в другом купальнике и с новой прической – ее волосы завиты в крупные кудри.
Напомним, что накануне Ани Лорак поделилась архивным фото с известным британским музыкантом, поздравив его с днем рождения.
Смотрите интервью, в котором известный украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России: