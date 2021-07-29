Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Green Grey обиделись

Дизель шоу ответили

Джеджула бил жену

У кого купальник лучше

Суд за "лабутены"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Время подумать: Ани Лорак заинтриговала фотографией в бикини

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июля, 08:40
Копировать ссылку
Певица, которая анонсировала свои концерты в Украине, поделилась с фолловерами новым постом, который никого не оставил равнодушным
Ани Лорак показала фигуру в купальнике
Ани Лорак показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/anilorak

Сейчас Ани Лорак отдыхает в Турции. Певица готовится к предстоящим шоу в Одессе. Напомним, что артистка не выступала в Украине с 2014 года, так что это будет ее первый концерт за семь лет.

На фотографиях Лорак позирует сидя в белом купальнике, демонстрируя стройные ноги и бюст.

Время подумать, время загрузить новую программу, – загадочно написала в публикации Ани.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Поклонники в комментариях написали, что очень ждут встречи с любимицей в Украине и засыпали ее комплиментами:

  • "Ну какова же красота"
  • "Любимая моя Ани бесподобна"
  • "Можно с ума сойти от этой красоты"
  • "Вы очень красивая женщина"
  • "Красавица"

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

В сторис Ани Лорак также показала фотографию в другом купальнике и с новой прической – ее волосы завиты в крупные кудри.

Скриншот: instagram.com/anilorak

Напомним, что накануне Ани Лорак поделилась архивным фото с известным британским музыкантом, поздравив его с днем рождения.

Смотрите интервью, в котором известный украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Поддерживаете возвращение к бывшим?
Новый бывший Джей Ло
Все обсуждают
Пэрис Хилтон проснулась утром "беременной"
Быть в курсе
Цитата дня

Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни.

Юлия Леус супруга Андрея Джеджулы
Узнать больше, почему Юлия молчала
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять