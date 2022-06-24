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Помощь от звездной ирпенчанки – сколько перевела Светлана Лобода на восстановление города

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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24 июня, 17:13
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Певица встретилась с мэром потерпевшего от оккупантов города и основала благотворительный фонд. Сколько Лобода в него перевела средств и на что именно – читайте в материале
Светлана Лобода основала благотворительный фонд для восстановление родного города Ирпень
Светлана Лобода основала благотворительный фонд для восстановление родного города Ирпень / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица постоянно была на связи с родственниками, находившимися под Киевом. И только совсем недавно Лободе удалось посетить родной огород . Увиденное шокировало певицу.

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Я не узнала свой город Ирпень. Я увидела развалины, которые оставила после себя русская армия. Руины, которые еще 121 день назад были городом-мечтой, – написала в своем Instagram Светлана Лобода.

Однако руки Лобода не опустила. Певица перечислила 3 млн гривен на восстановление детского сада "Віночок". Дошкольное учреждение было частично разрушено рашистами.

Лобода направила 3 млн гривен на восстановление детского сада. Фото: менеджмент певицы
Лобода направила 3 млн гривен на восстановление детского сада. Фото: менеджмент певицы

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На встрече с мэром Ирпеня, Александром Маркушиным, Светлана Лобода узнала: общая стоимость проекта составляет 24 миллиона гривен.

Команда певицы учредила международный благотворительный фонд. Все, чтобы как можно быстрее собрать необходимую сумму и отстроить детский сад. Так маленькие ирпенчане могли встретить холода в уюте и заботе.

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Мы сделаем все возможное, чтобы садик открыл, как можно скорее, свои двери и из окон был слышен только детский смех. Спасибо мэру и жителям Ирпеня за доверие ко мне. Наша задача – чтобы садик и всё, что разрушили в нашем городе, было восстнавлено в память о тех, кто сражаеться и тех кто отдал свою жизнь за Украину, – добавила Светлана Лобода.

Светлана Лобода встретилась с земляками
Светлана Лобода встретилась с земляками

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. более 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, объединяющей усилия Фонда Рината Ахметова, SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллиона они были охвачены помощью Фонда, другие – бизнесами SCM.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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